تعرض لسطو مسلح وحطم رقم مبابي: إينيليكينا "قاهر برشلونة" حل طارئ لرحيل بنزيما عن الاتحاد!

مع تبقي ساعات على غلق الميركاتو الشتوي، لا يزال نادي الاتحاد، يواصل تحركاته من أجل دعم صفوفه بـ"مهاجم" جديد، تحسبًا للرحيل المرتقب للنجم الفرنسي كريم بنزيما، الذي قرر التغيب عن مباريات الفريق بسبب أزمة عدم التجديد.

ولعلّ السمة المميزة لميركاتو الاتحاد، منذ الصيف الماضي، هو البحث عن صفقات صغيرة السن، من أجل البناء للمستقبل، رغم الانتقادات التي وُجهت للإدارة الرياضية، بداعي احتياج الفريق لعناصر الخبرة، في ظل الإبقاء على الأسماء الكبرى التي قادت العميد لثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين، في الموسم الماضي.

وهناك ضيف جديد ارتبط اسمه بالانتقال إلى الاتحاد، في الفترة الشتوية، وهو مهاجم موناكو "جورج إيلينيكينا"، صاحب الـ19 عامًا، والذي يرتبط بعقد مع ناديه الفرنسي حتى صيف 2029.

المهاجم الذي يحمل الجنسيتين النيجيرية والفرنسية، بات خيارًا للاتحاد، والذي توصل لاتفاق مع موناكو، لضم اللاعب مقابل 33 مليون يورو، فيما تبقى المفاوضات جارية بين اللاعب والنادي السعودي، بحسب ما أكده الصحفي الفرنسي فابريس هوكينز.

ومع إينيليكينا، فإن الاتحاد بات قريبًا من حسم التعاقد من صفقة جديدة، بضم الموهبة البرتغالية جوستافو سا، متوسط ميدان فاماليكاو، وصاحب الـ21 عامًا.