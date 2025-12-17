جورجينا تكشف كواليس عرض الزواج من كريستيانو رونالدو: خاتم بـ3 ملايين دولار؟ هذا أقل ما يمكنه تقديمه لي!

أعلن رونالدو ورودريجيز خطوبتهما في أغسطس، حيث أظهرت جورجينا خاتمًا كبيرًا يُقدر قيمته بنحو 3 ملايين دولار. وكانت قد كشفت سابقًا في برنامجها على Netflix "I Am Georgina " أن أصدقاءها "كانوا دائمًا يمزحون بشأن الزفاف" نظرًا لطول مدة علاقة الثنائي قبل أن يقررا أخيرًا الزواج.

وقالت سابقًا: "منذ صدور أغنية جينيفر لوبيز 'The Ring Or When'، بدأوا يغنونها لي. حسناً، هذا ليس من شأني".

اعترف رونالدو نفسه أنه "ليس رجلاً رومانسياً" عندما بدأت تفاصيل طلب الزواج تظهر. ويبدو أن مهاجم مانشستر يونايتد ويوفنتوس السابق طرح عرض الزواج على جورجينا في الساعة 1 صباحاً، لكنه لم ينزل على ركبة واحدة.

وكشف: "قلت: 'واو، هذا هو الوقت المناسب لقول نعم'. كان الوقت مناسبًا. كنت أعلم أنني سأفعل ذلك يومًا ما، لكنني لم أكن أخطط لفعله في ذلك الوقت. لأن بناتي قلن ذلك وأصدقائي كانوا يصورون، كان ذلك ما أردته وقدمت (الخاتم). لم (أركع على ركبة واحدة) لأنني لم أكن مستعدًا، لكنها كانت لحظة جميلة. ألقيت كلمة. كانت بسيطة، فأنا لست رجلاً رومانسياً. حسناً، أنا رومانسي، لكنني لست رومانسياً للغاية، لست من النوع الذي يجلب الزهور كل أسبوع إلى المنزل. لكنني رومانسي بطريقتي الخاصة. كانت لحظة جميلة وكنت أعلم أنها امرأة حياتي، لذا فعلت ذلك وآمل أنني قمت بذلك بشكل جيد".