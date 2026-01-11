حفل زفاف فاخر من جورجينا آخر ما سيفعله به .. كريستيانو رونالدو يضطر للتخلي عن "قصر أحلامه" بعد رفض عرضه

على الرغم من تجهيز المنزل وفقًا لتصميمه وذوقه الخاص، تزعم وسائل الإعلام البرتغالية V+ Fama أن رونالدو "قد يستضيف حفل زفافه من جورجينا رودريجيز في العقار - في ما سيكون مفاجأة أخرى - قبل بيعه".

يقال إن رونالدو "قلق بشأن عدم توفر الخصوصية له" في ما يُعرف بـ "الريفييرا البرتغالية"، بعدما سعى المهاجم البالغ من العمر 40 عامًا، والذي يلعب حاليًا في الدوري السعودي للمحترفين مع نادي النصر، إلى شراء أرض مجاورة مملوكة لفندق The Ovitavos ذي الخمس نجوم وملعب للجولف، لكن هذه المحاولات باءت بالفشل.

يبحث الدون الآن "عن التخلي عن المشروع الذي استمر أربع سنوات"، ومع ذلك، قد يفكر في الزواج من جورجينا هناك، حيث أفادت التقارير أنهما سيتزوجان في كاتدرائية فونشال، وستقام حفل الاستقبال في فندق قريب.

وفقًا لـ V+ Fama، فإن رونالدو منفتح على فكرة استخدام فيلته الجديدة كـ "مكان أكثر حميمية وخصوصية". إذا تم اتباع هذا النهج، فإن القصر يمكن أن يكون "مكانًا لإقامة حفل الزفاف وحفل الانتقال إلى المنزل الجديد وحفل الوداع في نفس الوقت".

لا يفتقر رونالدو إلى الخيارات عندما يتعلق الأمر بمنازل التقاعد، حيث تشمل إمبراطوريته العقارية شقة بنتهاوس بقيمة 6 ملايين جنيه إسترليني (8 ملايين دولار) في لشبونة ومنزل في مسقط رأسه ماديرا.

كما يمتلك قصرًا في مدريد من فترة لعبه في ريال مدريد ومسكنًا فاخرًا في تورينو اشتراه خلال فترة لعبه في الدوري الإيطالي مع يوفنتوس.