"توقف عن الركض" .. أربيلوا يكشف نصيحته الغريبة لبيلينجهام فور قدومه إلى ريال مدريد

التحدي المباشر الذي يواجه ريال مدريد هو مباراة حاسمة في دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا مساء الأربعاء، والتي تأتي بعد فوز ساحق 6-1 على موناكو في المواجهة السابقة، ويمكن للبلانكوس ضمان مكانهم في المراكز الثمانية الأولى بالفوز أو التعادل.
وحذر أربيلوا فريقه من التراخي، واصفاً بنفيكا بأنه خصم خطير يستحق الاحترام. "يجب أن نكون في أفضل حالاتنا"، حث مدرب ريال المؤقت، مشددًا على ضرورة أن يحافظ الفريق على زخمه الحالي.
وسيكون المدرب السابق لريال مدريد، جوزيه مورينيو، في المقعد المقابل، وهو في حاجة ماسة إلى الفوز للحفاظ على آمال فريقه الضئيلة في البقاء في المسابقة.
يجب على بنفيكا الفوز والأمل في أن تكون النتائج الأخرى في صالحه للتأهل إلى جولة الملحق. ووصف مورينيو وضع فريقه بأنه "إما القتل أو الموت"، مشيرًا إلى نهج شديد الحماس.