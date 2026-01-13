"أنتم مهرجون وما يحدث هراء" .. جود بيلينجهام يغضب بعد أنباء خلافه مع تشابي ألونسو قبل رحيله عن ريال مدريد

رد نجم ريال مدريد جود بيلين[هام بغضب على التقارير التي أفادت بأنه لم يدعم المدرب تشابي ألونسو خلال فترة عمله في ريال مدريد.

ألونسو كان قد رحل عن الفريق الأبيض في أعقاب هزيمته في كأس السوبر الإسباني أمام برشلونة بعد ثمانية أشهر فقط من توليه المسؤولية.

فيما كانت هناك تكهنات حول وجود مشاكل في غرفة الملابس في مدريد، لكن بيلينجهام يؤكد أنه غير متورط في ذلك.