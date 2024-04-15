جود بيلينجهام تحت التهديد!.. حان الوقت ليحسم نجم ريال مدريد "سباق" الكرة الذهبية

حلم بيلينجهام مهدد بالفشل!

يحتاج جود بيلينجهام، نجم فريق ريال مدريد إلى إنهاء موسمه بشكل قوى للاستمرار فى المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2024.

وفي شهر أكتوبر الماضي وبعد تتويج ليونيل ميسي، بجائزة الكرة الذهبية الثامنة له في مسيرته كان هناك شعور بأن الفائز بالجائزة عام 2024 محسومًا حيث أمضى بيلينجهام، فترته الأولى مع ريال مدريد في تحطيم كل الأرقام القياسية لنجوم الفريق السابقين كريم بنزيما وكريستيانو رونالدو، وكان يوجد إيمان حقيقي بالنجم الإنجليزي الشاب وقدرته على تسجيل 40 هدفًا في موسمه الأول بمدريد.

وحتى لو لم يصل لهذا الرقم ولكن مستواه المميز جذب أنظار الجميع إليه، فتألق فى ملعب دييجو مارادونا وقاد ريال مدريد لهزيمة نابولي، وسجل هدفين في أول كلاسيكو له ضد برشلونة، ونجح الفريق الملكى فى هزيمة جيرونا وأونيون برلين والعديد من الفرق الأخرى بفضل تألق وتميز بيلينجهام بمفرده.

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ولكن مؤخرًا تراجع مستوى النجم الإنجليزي الشاب وأصبحت أهدافه أقل وعلى فترات متباعدة وأثرت الإصابات والإيقافات على موسمه الذى كان من المتوقع أن يكون قياسيًا.

ورغم كل ذلك يظل بيلينجهام، هو المرشح الأنسب للتتويج بأكبر جائزة فردية في كرة القدم، والآن لديه الفرصة لإعادة تأكيد أحقيته للفوز بهذه الجائزة حيث ستكون الأشهر القليلة المقبلة هي الاختبار النهائي والحاسم لجودته مع اقتراب بطولة أمم أوروبا 2024 ولعب ريال مدريد مباراة قوية ضد مانشستر سيتي في نهائي مبكر ببطولة دوري أبطال أوروبا.