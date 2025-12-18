جوائز كأس العرب "فيفا 2025"| حريمات ينتزع الكرة الذهبية بسيناريو ميسي ..وأبوليلى يتنازل مرغمًا عن القفاز لبن عبيد!

نجح المنتخب المغربي، في تحقيق بطولة كأس العرب 2025، التي استضافتها قطر، بعد فوزه على نظيره الأردني، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة النهائية التي أقيمت مساء الخميس على ملعب "لوسيل"، بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وقدم المنتخب المغربي، نسخة قوية من البطولة نجح خلالها في التغلب على العديد من المنتخبات القوية مثل سوريا، السعودية والإمارات، على الجانب الآخر، المنتخب الأردني ظهر بشكل مميز، في البطولة منذ دور المجموعات لكن لم يحالفه الحظ في الأمتار الأخيرة.

ويدين منتخب المغرب بالفضل في هذا التتويج أولًا للمدرب المتميز طارق السكتيوي، وثانيًا إلى كتيبة من المحاربين الذين قاتلوا من أجل حصد اللقب لبلادهم، وعلى رأسهم المهاجم المخضرم عبد الرزاق حمدالله، الحارس المميز مهدي بن عبيد والقائد القوي محمد ربيع حريمات.