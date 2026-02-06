"لا أحد يستطيع إيقافه عن جوائز الأفضل".. نجم الدوري الأمريكي السابق يكشف سر استمرار ميسي!

يتوقع المهاجم السابق في الدوري الأمريكي لكرة القدم إيرنشو أن يكون هذا هو الحال، حيث قال المهاجم السابق لفرق تورونتو إف سي وشيكاجو فاير وفانكوفر وايتكابس - في حديثه مع جول سُئل عما إذا كان ميسي سيُختار كأفضل لاعب في الموسم: "طالما أنه يلعب بالمستوى الذي يلعب به، فهذا أمر مؤكد. السبب الذي يجعلني أقول ذلك هو أنه من السهل جدًا التقليل من شأنه والتفكير فقط في ما نعرفه عن اللاعبين السابقين عندما يصلون إلى هذا العمر، أواخر الثلاثينيات، حيث يحدث انخفاض في الأداء. هذا لاعب لا يصدق.

"كمشجع لكرة القدم، هذا أمر رائع لأنني كمشجع، كشخص محايد، أنظر إليه فقط كلاعب كرة قدم، وهو أمر استثنائي. ما نراه مذهل. إنه في الثامنة والثلاثين من عمره. إنه أحد أفضل اللاعبين في المراوغة، وأحد أفضل اللاعبين في التمرير، وأحد أفضل اللاعبين في صناعة الأهداف، وخياله أفضل من أي شخص آخر، ويمكنه تسجيل الأهداف وإنهاء الهجمات. ما نراه لا يزال مذهلاً.

"عادةً ما تفقد بعض السرعة أو تتراجع مهاراتك في المراوغة وتصبح لاعب تمرير أكثر، ولا تراوغ بنفس القدر، وتحاول الوصول إلى منطقة الجزاء وتسجل بعض الأهداف. تجد طرقًا مختلفة مع تقدمك في العمر لتقليل مجهودك. ما زلنا نرى المراوغة، ما زلنا نراه يتجاوز لاعبين في العشرينات من العمر، في الثانية والعشرين من العمر، وكأنهم غير موجودين. ما زلنا نرى تمريراته الدقيقة، كصانع ألعاب.

"من خلال لعبه هناك، أعرف أنه من الصعب جدًا من الناحية البدنية بسبب البيئة، لأنك تذهب إلى أماكن مختلفة مع تحديات مختلفة - أشياء لا توجد في أوروبا - ومع ذلك لا يزال قادرًا على تسجيل الأهداف، ولا يزال قادرًا على أن يكون أفضل لاعب في الملعب.

"طالما استمر في ذلك، سيستمر في الفوز بلقب أفضل لاعب، لأنه هو أفضل لاعب. إنه أفضل لاعب في الدوري بأكمله، ناهيك عن إنتر ميامي! عندما تكون في هذا المستوى، فإنك ترفع حقًا مستوى الدوري بأكمله، ناهيك عن فريقك.

"بعبارة أخرى، بدون ميسي، لن يفوز إنتر ميامي بلقبه الأول. بدون ميسي، لن يصل إنتر ميامي إلى المستوى الذي وصل إليه الآن من حيث الاهتمام والهالة التي تحيط بالنادي. إنه أفضل لاعب وسيظل كذلك".