بعد حالة الارتباك والقلق .. الكشف عن أسباب حذف برشلونة إعلانه التعاقد مع كانسيلو!

وفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، تم اتخاذ قرار سحب الإعلان لأن النادي لا يزال ينتظر تبادل الوثائق النهائية مع الهلال. على الرغم من أن الاتفاقية سارية المفعول واللاعب موجود فعليًا في برشلونة، إلا أن الإجراءات البيروقراطية الرسمية المتعلقة بشهادة الانتقال الدولية (ITC) والتوقيع النهائي من جانب الدوري السعودي للمحترفين لم تكن قد اكتملت بالكامل عند الضغط على زر النشر.
سارعت مصادر من داخل النادي الكتالوني إلى تهدئة المخاوف، مؤكدة أن الصفقة قد تمت وأن وصول الأوراق اللازمة لإتمام الانتقال "مجرد مسألة وقت". يبدو أن فريق الإعلام، ربما حرصًا على مشاركة الأخبار السارة مع قاعدة جماهيرية تتوق إلى تعزيزات، قد تصرف قبل قسم الشؤون القانونية بقليل.
تتطلب البروتوكولات الصارمة المتعلقة بالانتقالات الدولية أن تكون جميع الوثائق متوافقة تمامًا بين الاتحادين - الاتحاد الإسباني لكرة القدم (RFEF) والاتحاد السعودي لكرة القدم (SAFF) - قبل أن يتم تسجيل اللاعب رسميًا. إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق نهائي إلكتروني في نظام مطابقة الانتقالات (TMS)، لا يعتبر اللاعب من الناحية الفنية موظفًا في برشلونة مرة أخرى، مما دفع النادي إلى سحب الإعلان لضمان الامتثال الكامل للوائح.