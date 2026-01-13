جواو كانسيلو يكشف .. حقيقة تعمده استفزاز الهلال بـ"قميص برشلونة" وكواليس الرحيل

وأخيرًا.. رفض الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، التأكيد على بقائه في صفوف العملاق الإسباني برشلونة؛ وذلك بعد نهاية إعارته من نادي الهلال، في 30 يونيو 2026.
وشدد كانسيلو على أنه من الصعب التكهُن بهذا الأمر؛ خاصة أنه يرتبط بعقدٍ مع الزعيم الهلالي، حتى 30 يونيو 2027.
وأكد الظهير البرتغالي أنه يرغب في الاستمتاع بوقته في برشلونة، وتقديم أفضل أداء ممكن، مع مساعدة الفريق على التتويج بالألقاب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ثم ترك مسألة مستقبله، عندما يحين الوقت.
وقلل كانسيلو من مخاوف البعض، بشأن عدم جاهزيته البدنية؛ بسبب قلة مشاركاته مع نادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي.
وأنهى كانسيلو تصريحاته؛ بالقول: "لم ألعب كثيرًا بسبب إصابتي في سبتمبر الماضي، ومن ثم رفع اسمي من القائمة المحلية للهلال، بسبب قيود الأجانب في السعودية؛ ولكنني جاهز بدنيًا تمامًا، ومستعد لمساعدة برشلونة في أي دور يطلبه مني المدرب".