أحمد فرهود

جواو كانسيلو يكشف .. حقيقة تعمده استفزاز الهلال بـ"قميص برشلونة" وكواليس الرحيل

ماذا قال جواو كانسيلو بعد الانضمام إلى برشلونة رسميًا؟!..

تحدث الظهير البرتغالي جواو كانسيلو أمام وسائل الإعلام المختلفة، عن كواليس انتقاله من نادي الهلال إلى العملاق الإسباني برشلونة، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

برشلونة أعلن التعاقد مع كانسيلو، مساء اليوم الثلاثاء؛ وذلك لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، حتى 30 يونيو 2026.

    كواليس انتقال جواو كانسيلو من الهلال إلى برشلونة

    وفي هذا السياق.. كشف الظهير البرتغالي جواو كانسيلو عن أن مسؤولي نادي الهلال، تحدثوا معه خلال الفترة الماضية؛ بشأن إمكانية رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    كانسيلو أشار في المؤتمر الصحفي - نقلته صحيفة "موندو ديبورتيفو" -، إلى أنه كان يمتلك العديد من العروض بالفعل؛ عندما أخبره مسؤولو الهلال، بإمكانية رحيله عن صفوف الفريق.

    وأضاف: "بعدها.. تلقيت اتصالًا من البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة؛ الذي أخبرني بأنه يريد التعاقد معي، في الميركاتو الشتوي الحالي".

    وأوضح الظهير البرتغالي أنه أخبر مسؤولي الزعيم، فور تلقيه مكالمة ديكو؛ بأنه لن ينظر إلى أي عروض مقدمة، في انتظار تحرك برشلونة الرسمي.

    واعترف كانسيلو أنه عاش أيامًا من التوتر، في انتظار تحرك العملاق الإسباني، وحسم الصفقة بشكلٍ رسمي مع الهلاليين.

    حقيقة تعمد جواو كانسيلو استفزاز الهلال بـ"قميص برشلونة"

    وعلى جانب آخر.. رد الظهير البرتغالي جواو كانسيلو على سؤال؛ بشأن تعمده استفزاز ناديه الهلال، عندما كان يرتدي قميص العملاق الإسباني برشلونة.

    وظهر كانسيلو في كثير من المرات؛ وهو يصل إلى مقر الهلال مرتديًا قميص برشلونة، وذلك قبل تحرك الأخير أساسًا للتعاقد معه.

    وعن ذلك يقول الظهير البرتغالي: "لم يكن الأمر استفزازًا.. أنا أرتدي قميص برشلونة، حتى في منزلي".

    وتابع كانسيلو: "أنا أحب برشلونة ومشجع له.. إنه نادٍ أنتمي إليه وأشاهد جميع مبارياته، وهذا كل ما في الأمر".

    هل سيبقى جواو كانسيلو في برشلونة بعد انتهاء إعارته؟

    وأخيرًا.. رفض الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، التأكيد على بقائه في صفوف العملاق الإسباني برشلونة؛ وذلك بعد نهاية إعارته من نادي الهلال، في 30 يونيو 2026.

    وشدد كانسيلو على أنه من الصعب التكهُن بهذا الأمر؛ خاصة أنه يرتبط بعقدٍ مع الزعيم الهلالي، حتى 30 يونيو 2027.

    وأكد الظهير البرتغالي أنه يرغب في الاستمتاع بوقته في برشلونة، وتقديم أفضل أداء ممكن، مع مساعدة الفريق على التتويج بالألقاب في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ ثم ترك مسألة مستقبله، عندما يحين الوقت.

    وقلل كانسيلو من مخاوف البعض، بشأن عدم جاهزيته البدنية؛ بسبب قلة مشاركاته مع نادي الهلال، في الموسم الرياضي الحالي.

    وأنهى كانسيلو تصريحاته؛ بالقول: "لم ألعب كثيرًا بسبب إصابتي في سبتمبر الماضي، ومن ثم رفع اسمي من القائمة المحلية للهلال، بسبب قيود الأجانب في السعودية؛ ولكنني جاهز بدنيًا تمامًا، ومستعد لمساعدة برشلونة في أي دور يطلبه مني المدرب".

    تجربة سابقة.. جواو كانسيلو ليس بغريب عن نادي برشلونة

    المثير في الأمر أن الظهير البرتغالي جواو كانسيلو، لعب في صفوف العملاق الإسباني برشلونة؛ وذلك في موسم 2023-2024، تحت قيادة المدير الفني الشاب تشافي هيرنانديز.

    وقتها.. انضم كانسيلو "معارًا" من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي إلى برشلونة؛ حيث كان اللاعب والعملاق الإسباني يُمنيان النفس لإكمال المسيرة معًا، لولا الصعوبات الاقتصادية التي يُعاني منها النادي.

    وبدأ الظهير البرتغالي مسيرته مع برشلونة، بشكلٍ أكثر من رائع؛ ولكنه ارتكب عديد الأخطاء المؤثرة فيما بعد، من الناحية الدفاعية تحديدًا.

    وإجمالًا.. سجل كانسيلو 4 أهداف وصنع 5 آخرين، خلال 42 مباراة رسمية مع نادي برشلونة، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    أرقام جواو كانسيلو مع نادي الهلال

    الظهير البرتغالي جواو كانسيلو انضم إلى الهلال صيف 2024؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي.

    صفقة كانسيلو البالغ من العمر 31 سنة، كلفت خزينة نادي الهلال مبلغًا ماليًا يقدر بـ25 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق، حتى 30 يونيو 2027.

    ومنذ الانضمام إلى الفريق الهلالي.. لعب الظهير البرتغالي 45 مباراة رسمية في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها 3 أهداف، وصانعًا 14 آخرين.

    ولم يتوّج جواو كانسيلو بأي بطولة مع الهلال؛ حيث انضم إلى الفريق بعد اللقب الوحيد في الموسم الماضي، وهو كأس السوبر السعودي.

    ويُعد الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025؛ هو أبرز نتائج كانسيلو مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، حتى الآن.

