كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال، عن تفاصيل تحضيرات الفريق لمواجهة الحزم غدًا، مؤكدًا أنه على دراية بالاحتياجات الفنية للفريق، خاصة في مركز الظهير الأيمن.
"نبحث عن بديلًا له" .. إنزاجي يُعلق على موقف كانسيلو واستبعاد عبدالله الحمدان قبل لقاء الهلال والحزم
- Getty Images Sport
ماذا قال إنزاجي عن كانسيلو؟
وأوضح إنزاجي، خلال المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة الشرق الأوسط:: "البرتغالي جواو كانسيلو ليس خيارًا متاحًا للهلال في الوقت الحالي".
وأضاف: "إدارة نادي الهلال تعمل بجد خلال الوقت الحالي، من أجل تعزيز هذا المركز في الفترة المقبلة".
وكان الهلال قد استبعد كانسيلو من قائمة الفريق المحلية قبل بداية الموسم الجاري، بسببب كثرة الإصابات، ليقوم بوضع البرازيلي ماركوس ليوناردو بدلًا منه.
والاستبعاد جعل كانسيلو يُبدي غضبه وعدم رضاه عن الأمر، لتزداد الأخبار التي تؤكد على أنه اقترب من الرحيل.
- GOAL AR
موقف إنزاجي من البليهي والحمدان والقحطاني
وردًا على سؤال حول إمكانية استبعاد بعض لاعبي الفريق من الحسابات الفنية، مثل علي البليهي، وعبدالله الحمدان، ومحمد القحطاني، شدد إنزاجي على أن جميع اللاعبين ما زالوا ضمن خياراته، وأنهم يواصلون التدريبات بانتظام، مؤكدًا أن أي مفاوضات محتملة في الانتقالات هي مسؤولية الإدارة وحدها.
وأضاف المدرب الإيطالي: "التركيز الحالي منصب على المباراة المقبلة أمام الحزم، واللاعبين الشباب مثل كايو ويوسف أكتشيشيك، يقدمون مستويات مميزة".
واستطرد قائلًا: "إلى أن اللاعب ماتيو باتوييه، حارس مرمى الفريق يشارك في بعض المباريات حسب الحاجة".
أرقام كانسيلو مع الهلال
انضم الظهير البرتغالي جواو كانسيلو إلى صفوف فريق الهلال صيف عام 2024، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في صفقة بلغت قيمتها نحو 25 مليون يورو، مع توقيع اللاعب على عقد يمتد حتى 30 يونيو 2027.
ومنذ انتقاله إلى الدوري السعودي، شارك كانسيلو مع الهلال في 45 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 14 هدفًا لزملائه، مؤكدًا دوره الفاعل في خط دفاع الفريق وفي دعم الهجوم من مركز الظهير الأيمن.
وعلى الرغم من مشاركاته الكثيرة، لم يتمكن كانسيلو من التتويج بأي لقب مع الهلال حتى الآن، حيث انضم بعد تتويج الفريق بلقب كأس السوبر السعودي في الموسم الماضي.
ويُعتبر الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025 أبرز الإنجازات التي حققها الظهير البرتغالي مع الفريق حتى الآن، فيما يسعى كانسيلو لتقديم مستويات مميزة والمساهمة في تحقيق الألقاب المحلية والقارية في المواسم المقبلة.
موسم الهلال 2025-26
بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي بمستوى متذبذب، قبل أن يستعيد الفريق قوته ويحقق سلسلة من النتائج الإيجابية.
وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حقق الهلال 10 انتصارات مقابل تعادلين في 12 مباراة حتى الآن، ليؤكد مكانته ضمن فرق الصدارة هذا الموسم.
وعلى الصعيد القاري، واصل الهلال عروضه القوية في بطولة النخبة الآسيوية، حيث حقق الفريق 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري، مؤكدًا تفوقه في المسابقة القارية.
كما نجح الهلال في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ينتظره لقاء ناري أمام فريق الأهلي، ما يعد اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريق واستمرارية الأداء المميز تحت قيادة إنزاجي.
ويأتي هذا التذبذب في بداية الموسم رغم تألق الهلال في كأس العالم للأندية 2025، حيث قاد إنزاجي الفريق للوصول إلى ربع النهائي وحقق نتائج تاريخية أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي، ما أكسب الفريق خبرة كبيرة على المستوى الدولي.
أرقام سيموني إنزاجي مع الهلال حتى الآن:
عدد المباريات: 26
عدد الانتصارات: 21
عدد التعادلات: 4
عدد الهزائم: 1
الأهداف المسجلة: 59
الأهداف المستقبلة: 24