"سنكون سعداء بوجودك" .. والدة مالكوم تحسم الفريق الجديد الذي سينتقل له جواو كانسيلو

نشرت فلافيا عبر حسابها على منصة "إنستجرام" صورة لها رفقة كانسيلو، عبر خاصية القصص، لتوجه للنجم البرتغالي رسالة تكشف فيها عن فريقه الجديد.

وفاجأت والدة اللاعب مالكوم متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، بعدما أعلنت اقتراب توقيع جواو كانسيلو لصالح برشلونة.

وكتبت فلافيا: "كان لي شرف لقاء أفضل ظهير أيمن في العالم، رجل عظيم بحق، يتمتع بتواضع لا حدود له، أتمنى لك الكثير من السعادة في هذه المرحلة الجديدة من حياتك".

وأضافت: "في كتالونيا سنكون سعداء للغاية بوجودك كجزء من تاريخ برشلونة، فيسكا برشلونة، فيسكا كانسيلو".

بذلك تحسم والدة مالكوم مصير كانسيلو، بالانتقال إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن تم الاستقرار من جانب النجم البرتغالي على الرحيل.