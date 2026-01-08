"سنكون سعداء بوجودك" .. والدة مالكوم تحسم الفريق الجديد الذي سينتقل له جواو كانسيلو

بدأ فريق الهلال الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي بمستوى متذبذب، قبل أن يستعيد الفريق قوته ويحقق سلسلة من النتائج الإيجابية.
وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، حقق الهلال 10 انتصارات مقابل تعادلين في 12 مباراة حتى الآن، ليؤكد مكانته ضمن فرق الصدارة هذا الموسم.
وعلى الصعيد القاري، واصل الهلال عروضه القوية في بطولة النخبة الآسيوية، حيث حقق الفريق 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى من مرحلة الدوري، مؤكدًا تفوقه في المسابقة القارية.
كما نجح الهلال في التأهل إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث ينتظره لقاء ناري أمام فريق الأهلي، ما يعد اختبارًا حقيقيًا لقوة الفريق واستمرارية الأداء المميز تحت قيادة إنزاجي.
ويأتي هذا التذبذب في بداية الموسم رغم تألق الهلال في كأس العالم للأندية 2025، حيث قاد إنزاجي الفريق للوصول إلى ربع النهائي وحقق نتائج تاريخية أبرزها التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي، ما أكسب الفريق خبرة كبيرة على المستوى الدولي.
أرقام سيموني إنزاجي مع الهلال حتى الآن:
عدد المباريات: 26
عدد الانتصارات: 21
عدد التعادلات: 4
عدد الهزائم: 1
الأهداف المسجلة: 59
الأهداف المستقبلة: 24