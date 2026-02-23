Getty/GOAL
جوان لابورتا يزعم أن ليونيل ميسي رفض تحيته في حفل الكرة الذهبية 2023، ويكشف عن علاقته "المتوترة" مع أسطورة برشلونة
ميسي يودع برشلونة بالدموع خلال صيف 2021
يعترف لابورتا بأن علاقته بأحد رموز برشلونة أصبحت "متوترة" على خلفية انفصال عاطفي في عام 2021. خلال ذلك الصيف، عندما عانت برشلونة من صعوبات مالية شديدة، اضطر ميسي، أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، إلى توديع كاتالونيا.
كان برشلونة، رغم افتقاره إلى الأموال اللازمة لتجديد العقد، يأمل في البداية أن يوافق ميسي على اللعب مجانًا بينما يتم التفاوض على شروط جديدة. انتقل ميسي إلى باريس سان جيرمان كلاعب حر، وذرف الكثير من الدموع في مؤتمر صحفي عاطفي للوداع، ويجد صعوبة في مسامحة أولئك الذين أجبروه على قطع علاقاته المهنية مع النادي الذي ساعده في أن يصبح نجمًا عالميًا.
الكشف عن: ميسي تجاهل لابورتا في حفل الكرة الذهبية 2023
تقاطعت طرق ميسي ولابورتا منذ ذلك الحين، لكن الأجواء في تلك اللقاءات ظلت متوترة. ويعترف الأخير بذلك، حيث أخبر راديو كاتالونيا عن إهانة مفاجئة حدثت في حفل توزيع الجوائز الأكثر بريقًا: "العلاقة مع ميسي لم تعد كما كانت.
كما وقع حادث في حفل جائزة الكرة الذهبية عندما ذهبت لتحيته، وشعر أنه لا ينبغي أن نحيي بعضنا البعض. منذ ذلك الحين، كان هناك بعض التقارب، ونأمل أن يستمر هذا في المستقبل. العلاقة متوترة، لكنه أسطورة برشلونة".
برشلونة تخطط لإقامة تمثال لميسي في كامب نو
ليست هذه المرة الأولى التي يعترف فيها لابورتا بتدهور العلاقة التي كانت قوية في السابق مع ميسي، بعد أن قضى الاثنان أوقاتاً سعيدة معاً في كامب نو. وهو يأسف لطرد أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم من أمريكا الجنوبية من موطنه الروحي.
وقد صرح لابورتا سابقًا لـ La2CAT: "أنا مشجع لبرشلونة، والمؤسسة تأتي قبل كل شيء". ومضى ليكشف أنه لم يتحدث مع ميسي سوى مرة واحدة في السنوات الأربع التي أعقبت رحيله إلى باريس: "اتصلنا ببعضنا البعض في عيد ميلاده عندما غادر. أليخاندرو (إتشيفاريا) هو من ربط بيننا. كانت محادثة ودية، على الرغم من أنها لم تسفر عن أي نتائج، وقد تركتني هذه المسألة حزينًا".
من الممكن أن يتم إعادة بناء بعض الجسور المهنية، حيث لا يخفي ميسي المشاعر التي لا يزال يكنها لبرشلونة. وقد صرح أنه وزوجته أنتونيلا يعتزمان العودة إلى كاتالونيا بعد تقاعده.
قد يتم تنظيم زيارة أخرى إلى كامب نو قبل ذلك، إذا أمكن ترتيب مباراة ودية أو استعراضية، بينما تخطط برشلونة لإقامة تمثال في مرحلة ما يخلد أعظم لاعب في تاريخها.
ميسي الآن في أمريكا مع بطل كأس MLS إنتر ميامي
عاد ميسي مؤخرًا إلى محيطه المألوف عندما قام بزيارة سرية إلى كامب نو، حيث ألقى نظرة على أعمال إعادة البناء التي جرت هناك، وأضاف لابورتا إلى راديو كاتالونيا: "كنت أعلم أنه في برشلونة لأن المنتخب الأرجنتيني كان يلعب هنا، لكنني لم أكن أعلم شيئًا عن السبب الآخر. من الواضح أنه إذا أراد ميسي الدخول إلى الملعب، فيجب السماح له بذلك كلما أمكن ذلك. إنه وطنه. وهذا ما حدث.
"ليو يستحق تمثالاً في كامب نو مثل التماثيل الموجودة لكرويف وكوبالا. إنه يستحق تكريماً، ونعتقد أن الوقت المناسب للقيام بذلك هو عندما يتم الانتهاء من بناء الملعب بالكامل وتصل سعته إلى أكثر من 100 ألف متفرج".
في الوقت الحالي، يعمل ميسي على تعزيز سمعته في الولايات المتحدة - بعد أن انضم إلى إنتر ميامي في عام 2023. ساعدهم في تحقيق فوز تاريخي بكأس MLS الموسم الماضي وعاد إلى المنافسة في عام 2026 وهو يلعب من أجل الدفاع عن لقب كأس العالم مع الأرجنتين هذا الصيف.
