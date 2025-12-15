عصفوران بحجر واحد .. جوان لابورتا يستعد لضرب المعارضة والرد على فلورنتينو بيريز في حدث برشلوني ضخم!

يستعد جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني؛ لضرب "عصفورين بحجزٍ واحد"، خلال اليومين القادمين.
لابورتا يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية في برشلونة، والمقررة خلال الفترة من مارس إلى يونيو 2026؛ حسب تصريحات سابقة له.
وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "آس" عن أن جوان لابورتا، رئيس العملاق الإسباني برشلونة، دعا جميع فرق النادي من الأقسام الاحترافية، إلى عشاء عيد الميلاد التقليدي؛ وذلك يوم الخميس القادم، الموافق 18 ديسمبر.
الصحيفة الإسبانية الشهيرة أشارت إلى أن العشاء، الذي سيترأسه لابورتا بنفسه؛ سيشهد خطابًا حماسيًا من رئيس النادي، أمام جميع الحضور.
لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "آس" تطرقت للمواضيع المحتمل أن يتطرق لها جوان لابورتا، رئيس العملاق الإسباني برشلونة؛ خلال حفل العشاء الذي سيجمع جميع الفرق الاحترافية في النادي، يوم الخميس القادم.
وأعلنت الصحيفة أن لابورتا سيركز على الجانب الانتخابي؛ لا سيما مع النشاط اليومي للمعارضة، بالإضافة إلى الرد على فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني.
وشددت على أن رئيس برشلونة لن يفوت الفرصة، لتوجيه كلمات إلى بيريز؛ الذي يستخدم قضية "نيجريرا"، كسلاح قوي ضد العملاق الكتالوني.
خوسيه ماريا إنريكيز نيجريرا.. اسم لم يسمع عنه عشاق الساحرة المستديرة الكثير، أثناء توليه منصبه في لجنة الحكام التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم؛ ولكنه أصبح مشهورًا في العالم أجمع، وذلك بعد تركه مسؤولياته الرسمية.
والمثير في الأمر أن شهرة نيجريرا، ارتبطت بواحدة من أكبر الفضائح "المزعومة" في كرة القدم الإسبانية؛ والمتعلقة باتهام نادي برشلونة بـ"شراء الحكام"، في الفترة من 2000 إلى 2018.
نعم.. برشلونة يواجه اتهامات بدفع "رشوة" إلى نيجريرا، تُقدر بـ7.3 مليون يورو؛ وذلك أثناء توليه منصبه كـ"نائب رئيس لجنة الحكام" بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، بهدف التأثير على القرارات التحكيمية في المباريات.
ورغم مرور فترة طويلة من التحقيقات، إلا أنه لم يتم العثور على أي دليل يُدين برشلونة - حتى الآن -؛ وسط تمسك النادي الكتالوني العريق بموقفه، بأنه دفع هذه الأموال إلى شركات مستقلة مملوكة لنيجريرا، للحصول على استشارات تحكيمية فقط.
وحتى مع عدم إدانة برشلونة حتى الآن - حيث لا تزال التحقيقات مستمرة -؛ فنحن نجد الكثير من المنافسين وعلى رأسهم العملاق الإسباني الآخر ريال مدريد، يقومون باستغلال "قضية نيجريرا"؛ لإيهام العالم بأن النادي الكتالوني حقق ألقابه في السنوات الماضية، بفضائح ومساعدات تحكيمية.
وزاد الضغط المدريدي إعلاميًا بشأن هذه القضية، خلال الفترة القليلة الماضية؛ وذلك من خلال التصريحات المستمرة من فلورنتينو بيريز، رئيس نادي العاصمة الفرنسية.
فريق برشلونة الأول لكرة القدم بدأ يستعيد عافيته في الفترة الأخيرة؛ بعد بداية متذبذبة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانز فليك.
الحقيقة أن فليك، الذي تولى قيادة برشلونة صيف 2024؛ أعاد إحياء برشلونة كرويًا، وحقق معه الثلاثية المحلية "الدوري الإسباني، كأس الملك والسوبر" الموسم الماضي.
لكن مع بداية الموسم الحالي؛ عانى برشلونة من تذبذب في النتائج، إلى أن عاد بقوة بسلسلة انتصارات متتالية.
وبسبب هذه السلسلة من الانتصارات؛ استعاد برشلونة "صدارة" الدوري الإسباني للموسم الحالي، برصيد 43 نقطة من 17 مباراة.
ويبتعد برشلونة الذي حقق 14 انتصارًا مقابل تعادل وهزيمة؛ بفارق 4 نقاط فقط عن نادي ريال مدريد، صاحب "المركز الثاني".
وأوروبيًا.. لا يزال يُعاني برشلونة في الموسم الحالي نوعًا ما؛ حيث يحتل "المركز الخامس عشر" في جدول ترتيب مرحلة الدوري من مسابقة دوري الأبطال، برصيد 10 نقاط من 6 مباريات.
ويستعد برشلونة لبدء حملة الدفاع عن لقبه في كأس الملك، مساء اليوم الثلاثاء؛ قبل أن يستهل مشواره في السوبر المحلي، مطلع العام الجديد.