أحمد فرهود

أولى صفقات جوان لابورتا: من الملاعب إلى المقابر ومدارس الطبخ!.. برشلونة يدخل لعبة "المشاريع الحياتية"

معاناة برشلونة الاقتصادية اقتربت من النهاية..

هل فكرت يومًا في أن تستيقظ في "شقة" من تصميم برشلونة، ثم تغسل أسنانك بـ"معجون" ميلان وإنتر، قبل أن تخرج لقضاء عطلة في "جزيرة" يحكمها شعار ريال مدريد؟!.

عندما تفكر في إجابة على هذا السؤال المثير؛ قد يبدو الأمر أنك أمام سيناريو لفيلم "خيال علمي"، لكنه الواقع الجديد للاستثمار الرياضي.

كرة القدم الحديثة لم تعد مجرد 22 لاعبًا "11 ضد 11"، يركضون فوق أرضية المستطيل الأخضر؛ بل تحوّلت إلى "غول اقتصادي" يُطارد الإنسان العادي، في أدق تفاصيل حياته.

والآن.. العملاق الكتالوني برشلونة يستعد لدخول لعبة "المشاريع الحياتية"؛ بقيادة رئيسه الحالي جوان لابورتا، والذي يستعد للترشح لولاية جديدة رسميًا.

لابورتا أعلن ترشحه لرئاسة برشلونة مجددًا؛ وذلك في الانتخابات المقررة بشهر مارس القادم، والتي تشهد منافسة شرسة. 

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، ملامح صفقة لابورتا الجديدة؛ مع نبذة عن "مشاريع حياتية" لبعض الأندية العالمية، سواء عقارية أو غيرها..

    صفقة لابورتا الجديدة.. "مجمع سكني" في دبي بشعار برشلونة

    فجر "راديو كتالونيا" مفاجأة من العيار الثقيل، عن صفقة اقتصادية ضخمها؛ حسمها جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني.

    هذه الصفقة الاقتصادية الضخمة؛ هي إنشاء "مجمع سكني" في مدينة دبي الإماراتي، يحمل شعار برشلونة.

    وأشار الراديو إلى أن الصفقة، ستنعش برشلونة اقتصاديًا؛ حيث ستجعله يعود إلى قاعدة "1:1" في اللعب المالي النظيف، وبالتالي القدرة على التعاقد مع أي نجم عالمي كبير في الصيف القادم.

    * ملامح المشروع: بناء مدينة مصغرة في دبي، تضم "شقق سكنية، فيلات، ملاعب، حمامات سباحة ومناطق مجتمعية"؛ على أن يكون كل ذلك بعلامة برشلونة التجارية، مع ظهور الشعار بشكلٍ واضح.

    * عقبة بيروقراطية: يجب الحصول على موافقة "الجمعية العمومية" لنادي برشلونة، من أجل دخول المشروع حيز التنفيذ؛ حيث من المحتمل أن تكون أولى صفقات لابورتا، حال فوزه في الانتخابات القادمة.

    ويأمل عشاق برشلونة أن تتم هذه الصفقة الاقتصادية بالفعل؛ من أجل التعاقد مع نجوم عالميين في الصيف القادم، خاصة في مراكز "الدفاع، الظهير وقلب الهجوم".

    فكرة سابقة عصرها.. منتجع ريال مدريد السياحي ولكن!

    المثير في الأمر أن مجمع برشلونة السكني، أو مشروع جوان لابورتا الجديد؛ ليس الأول من نوعه بين الأندية الرياضية، حيث كانت هُناك محاولة شبيهة للغريم التاريخي ريال مدريد.

    الميرينجي خاض تجربة طموحة في عام 2012؛ عندما أعلن عن "جزيرة منتجع ريال مدريد"، في إمارة رأس الخيمة الإماراتية.

    المشروع كان عبارة عن منتجع سياحي ضخم؛ يضم فنادق، مارينا لليخوت وملعب كرة قدم يطل على البحر.

    فكرة إنشاء منتجع سياحي بهوية نادٍ رياضي، كانت سابقة لعصرها؛ إلا أن المشروع واجه بعض المشاكل التمويلية، ليتوقف في النهاية.

    مقابر وتوابيت شالكه.. "الوفاء" بين النادي وجماهيره في أبهى صوره

    نادي شالكه الألماني معروف بأنه لديه جماهير، من الأكثر وفاءً في العالم؛ ولذلك قرر النادي مرافقة مشجعيه، حتى النهاية.

    نعم.. شالكه افتتح مقبرة خاصة لجماهيره، تقع بالقرب من ملعبه؛ مع منح عشاقه أفضلية شراء "توابيت"، عليها شعار النادي.

    ليس هذا فقط.. النادي الألماني صمم المقبرة الخاصة، بشكل يشبه الملعب من الأعلى.

    والهدف من هذه الفكرة؛ هو إعطاء شعور لمشجعي شالكه؛ أنهم يملكون النادي سواء في حياتهم، أو بعدها.

    مشاريع الطبخ الباريسية.. الربط بين المهارات الكروية وجودة الطعام

    قرر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، برئاسة القطري ناصر الخليفي، دخول عالم "المشاريع الحياتية" من أوسع الأبواب؛ وذلك من خلال بعض الشراكات في مجال "الطبخ".

    وبالفعل.. افتتح النادي الباريسي، أكاديميات طهي ومقاهٍ فاخرة؛ سواء في الدوحة القطرية، أو بسول في كوريا الجنوبية.

    وسوق باريس سان جيرمان للفكرة سابقًا؛ من خلال الربط بين مهارات الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي آنذاك، وجودة الطبخ.

    ميسي مثّل فريق باريس سان جيرمان الأول لكرة القدم، في الفترة من صيف 2021 إلى 30 يونيو 2023؛ قبل أن يرحل بشكلٍ مجاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من بوابة نادي إنتر ميامي.

    مجمعات بنفيكا السكنية.. تصاميم مستوحاه من تاريخ عملاق البرتغال

    على غرار مشروع العملاق الكتالوني برشلونة؛ دخل نادي بنفيكا البرتغالي في مشروع بناء "مجمعات سكنية"، في لشبونة.

    بنفيكا استهدف مشجعيه من هذا المشروع؛ حيث أن التصاميم الداخلية لـ"المجمعات السكنية"، مستوحاه أساسًا من تاريخ النادي.

    ولم يكتفِ النادي البرتغالي العريق بذلك؛ بل حاول جذب مشجعيه إلى هذا المشروع، من خلال بعض العروض المغرية.

    أبرز هذه العروض؛ هي الحصول على "تذاكر موسمية" لمباريات الفريق الأول، مع توقيع عقود شراء أو إيجار عقار في "المجعات السكنية".

    ابتكارات بوكا جونيورز.. من أجل نشر ثقافة النادي الأرجنتيني العملاق

    عندما يتم ذكر اسم نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني؛ فنحن نتحدث هُنا عن واحد من أعظم الأندية في أمريكا الجنوبية، بل والعالم أجمع.

    واتجه بوكا جونيورز لإطلاق مجموعة من المشاريع؛ وذلك في إطار تعزيز ثقافته الكاملة في البلاد، على النحو التالي:

    * أولًا: إطلاق خط نبيذ فاخر.

    * ثانيًا: سيارات أجرة تحمل ألوان النادي.

    * ثالثًا: بطاقات ائتمان تمنح الجماهير خصومات في محلات الجزارة.

    وكل هذه المشاريع؛ كان الهدف منها أن يصبح النادي أقرب لجمهوره، وفي مجالات حياتية عديدة بعيدة عن كرة القدم.

    معجون أسنان وعطور.. مشاريع خاصة من ثلاثي إيطاليا العملاق

    في إيطاليا.. اتجهت الأندية العملاقة مثل "يوفنتوس، إنتر وميلان"، لإطلاق بعض المشاريع الخاصة بهم؛ والتي قد يعتبرها البعض غريبة، ولكنهم دخلوا بها لحياة الإنسان العادي.

    إنتر وميلان قاما بإطلاق خط إنتاج "معجون أسنان" مرخص، يحمل شعاري قطبي المدينة الإيطالية العريقة.

    أما يوفنتوس؛ فأعلن عن إطلاق خط "عطور" خاص به، للاستفادة من العلامة التجارية للنادي.

    كذلك.. قام يوفنتوس بإطلاق خط لإنتاج "ورق جدران" للمنازل والشركات؛ من أجل أن يحمل عشاقه الهوية البصرية، في أيامهم العادية.

    مشروع مانشستر سيتي.. مجمع ترفيهي "ممتع" يقرب الجمهور من النادي

    أخيرًا وليس آخرًا - خاصة أن هُناك الكثير من المشاريع التي لا يُمكن سردها في تقرير واحد -؛ يُمكن أن نتوقف عند شراكة نادي مانشستر سيتي مع حزيرة ياس، في الإمارات العربية المتحدة.

    الشراكة أسفرت عن إنشاء مركز رياضي ترفيهي "سيتي تشالنج"؛ حيث يعتمد على تقنية "السوار الإلكتروني الذكي"، والتي تمنح الزائر إمكانية إنشاء "أفاتار" خاص به وتسجيل كل إنجازته.

    أيضًا.. يمنح المشروع الزائر، إمكانية العيش في "عالم افتراضي"، داخل غرفة ملابس مانشستر سيتي؛ مع رؤية قميصه بجوار نجومه العالميين المفضلين، الناشطين في هذا النادي.

    وهُناك إمكانية للزائر أيضًا، لأن يقوم بتحدي "روبوت"؛ وذلك من خلال محولة تسجيل "ركلة جزاء"، ضده.

    وكل ذلك يجعل الجمهور يتقرب أكثر من السيتزنس؛ خاصة مع شعوره أنه جزء منه، برؤية علامته التجارية في كل مكان.

