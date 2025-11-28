رعب ميسي وانتقام تشافي | فلورنتينو بيريز.. مدير الحملة الانتخابية الذي أنقذ رقبة لابورتا!

في عالم السياسة ودهاليز الإدارة الرياضية لا يوجد كنز أثمن من عدو واضح، عدو يمكن أن تعلق عليه شماعة الأخطاء وتوحد به صفوف الجنود وتشغل به الرأي العام عن القضايا الداخلية الشائكة.

ويبدو أن جوان لابورتا رئيس نادي برشلونة قد استوعب هذا الدرس جيداً وقرر نفض الغبار عن كتيّبه القديم الذي قاده لكرسي الرئاسة في عام 2021، مستغلاً تصريحاته الأخيرة من أندورا التي اتهم فيها ريال مدريد بالهوس ببرشلونة واستحضر فيها لقطات تحكيمية تخص فينيسيوس وبيلينجهام.

لم تكن تلك الكلمات مجرد زلة لسان أو انفعال عاطفي بل كانت وبكل وضوح إعلان بدء حملته الانتخابية المبكرة في توقيت مدروس بعناية فائقة.