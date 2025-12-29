الفضائح تواصل مطاردة جوان لابورتا .. استدعاء رئيس برشلونة وعدد من المسؤولين للمحكمة في "قضية احتيال"

وفي هذا السياق.. أعلنت صحيفة "el periódico" مساء يوم الإثنين، استدعاء المحكمة لجوان لابورتا، رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، وعدد من المسؤولين الحاليين والسابقين في النادي؛ بتهمة الاحتيال.

الصحيفة أشارت إلى أن المسؤولين المتهمين في القضية، بجانب لابورتا؛ هم: نائب رئيس برشلونة الحالي رافائيل يوستي، عضو مجلس الإدارة السابق شافييه سالا إي مارتن، والمدير التنفيذي السابق جوان أوليفير.

وأوضحت الصحيفة أن لابورتا والمسؤولين الثلاثة، سيدلون بشهادتهم في قضية "الاحتيال"، أمام إحدى محاكم برشلونة؛ وذلك يوم 16 يناير القادم.