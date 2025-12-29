الفضائح تواصل مطاردة جوان لابورتا .. استدعاء رئيس برشلونة وعدد من المسؤولين للمحكمة في "قضية احتيال"

لم ينتهِ الأمر هُنا.. صحيفة "el periódico" كشفت مساء يوم الإثنين، عن تفاصيل قضية الاحتيال؛ المتهم فيها رئيس العملاق الكتالوني برشلونة، وعدد من مسؤولي النادي الحاليين والسابقين.
القضية تعود إلى قيام سيدة؛ باستثمار مبلغ مالي يُقدر بـ100 ألف يورو، في شركات مرتبطة بلابورتا وباقي المتهمين.
وحسب مزاعم هذه السيدة، كان من المفترض أن تحصل على عائد سنوي بنسبة 6%؛ وذلك مقابل هذا الاستثمار المالي، التي قامت به عام 2016.
وأكدت هذه السيدة أنها لم تسترد سوى 12,500 يورو فقط؛ وهو ما يُعد بمثابة الاحتيال عليها، حسب مزاعمها دائمًا.
المثير في الأمر أن القضاء كان قد قام بتبرئة لابورتا، إلى جانب باقي المتهمين، من كل الاتهامات التي وُجهت إليهم من السيدة سالفة الذكر؛ قبل أن يتم الطعن في القرار، ليُعاد فتح القضية مجددًا.