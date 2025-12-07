بعد ظهوره وهو يعرج .. حسم موقف جوان جارسيا من المشاركة بلقاء برشلونة وفرانكفورت

يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
هذه المباراة تمثل فرصة حاسمة للبلوجرانا لتأكيد تأهله أو على الأقل تحسين وضعه في جدول الترتيب الأوروبي، خاصة بعد الأداء المتذبذب الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة، مما وضعه في موقف صعب في المجموعة.
وبعد مواجهة فرانكفورت، سيكون جدول برشلونة مزدحمًا في الدوري الإسباني، حيث سيواجه الفريق على التوالي أوساسونا وفياريال وإسبانيول، في مباريات تحمل أهمية كبيرة للفريق الكتالوني للحفاظ على مكانه في صدارة الليجا.
هذه المباريات تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المدرب ونجوم الفريق على التعامل مع ضغط المباريات المتلاحقة وإدارة اللاعبين بشكل يضمن استمرار الانتصارات.
إضافة إلى ذلك، ينتظر برشلونة لقاء مهم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير المقبل، حيث يسعى الفريق لحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة، وتحقيق لقب جديد يضاف إلى سجل النادي الغني بالبطولات المحلية.
على الصعيد الأوروبي، يعاني برشلونة من وضع صعب، إذ يحتل الفريق المركز الثامن عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط فقط من 5 مباريات، مما يضعه على مقربة من الدخول في الملحق المؤهل إلى دور الـ16.
هذا الواقع يجعل المباريات المقبلة حاسمة، ويزيد الضغط على اللاعبين والجهاز الفني لضمان تجاوز مرحلة المجموعات بنجاح، وتجنب أي سيناريو سلبي قد يعكر صفو طموحات البلوجرانا في البطولة القارية.