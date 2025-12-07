Joan-Garcia(C)GettyImages
بعد ظهوره وهو يعرج .. حسم موقف جوان جارسيا من المشاركة بلقاء برشلونة وفرانكفورت

تعرف على موقف حارس برشلونة من المباراة القادمة

شهدت مباراة برشلونة أمام ريال بيتيس، تعرض النجم جوان جارسيا حارس مرمى الفريق لإصابة، أثارت الشكوك حول إمكانية مشاركته في مباراة آينتراخت فرانكفورت الألماني، بدوري أبطال أوروبا.

يستعد برشلونة لمواجهة فرانكفورت مساء الثلاثاء المقبل، بالجولة السادسة ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

    ماذا حدث؟

    تعرض حارس مرمى برشلونة، جوان جارسيا، لضربة خلال مباراة الفريق أمام ريال بيتيس، باللقاء الذي أقيم أمس السبت، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

    وقد شوهد الحارس الكتالوني وهو يصعد إلى الحافلة وهو يعرج قليلًا، والتي أقلّت بعثة برشلونة من الملعب إلى مطار إشبيلية، وكذلك عند صعوده الطائرة. 

    وتشير صحيفة "موندو ديبورتيفو" إلى أنه بناءً على مصدر لها داخل غرفة الملابس، فلم يطرأ أي تفاقم على حالته، فسيكون متاحًا أمام الفريق الألماني.

    برشلونة يُحدد موقف الحارس جارسيا

    وعلى الرغم من ظهوره وهو يعرج، يؤكد النادي الكتالوني أنه سيكون متاحًا لمواجهة آينتراخت فرانكفورت المقبلة دون أي مشكلة.

    جارسيا ليس في خطر من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، فقد تعرّض الحارس لضربة خلال المباراة التي خاضها برشلونة في لا كارتوخا أمام بيتيس.

    لكن ذلك لن يمنعه من اللعب أمام آينتراخت فرانكفورت في الجولة السادسة من دور المجموعات لدوري الأبطال، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء 9 ديسمبر في ملعب كامب نو.

  • برشلونة يتشبث بالصدارة بالفوز على بيتيس

    حقق فريق برشلونة فوزًا مثيرًا على مضيفه ريال بيتيس بنتيجة 5-3، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على ملعب "بينيتو فيامارين"، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني للموسم الحالي 2025-2026.

    وشهدت المباراة انطلاقة سريعة لصالح بيتيس، عندما افتتح البرازيلي أنتوني التسجيل في الدقيقة السادسة، لكن برشلونة رد سريعًا عن طريق فيران توريس في الدقيقة 11، قبل أن يسجل نفس اللاعب هدفه الثاني في الدقيقة 13. 

    وأضاف السويدي الشاب روني باردغجي أول أهدافه مع الفريق الكتالوني في الدقيقة 31، ثم أعاد توريس الكرة بتسجيل الهدف الثالث له والرابع لبرشلونة قبل نهاية الشوط الأول بدقائق قليلة (دقيقة 40).

    وفي الشوط الثاني، عزز لامين يامال تقدم البارسا بالهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 59، فيما تمكن بيتيس من تقليص الفارق بهدفين متأخرين عن طريق دييجو يورينتي وكوتشو هرنانديز (دقيقة 85 و90 من ركلة جزاء)، لتنتهي المباراة بفوز برشلونة 5-3.

    وبهذا الانتصار، حافظ برشلونة على صدارته للدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، متفوقًا بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، الذي يواجه سيلتا فيجو مساء اليوم الأحد.

    وحتى الآن، خاض الفريق الكتالوني 16 مباراة، حقق خلالها 13 فوزًا، وتعادل في مباراة واحدة، وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 47 هدفًا مقابل 20 هدفًا دخلت شباكهم.

    أما ريال بيتيس، فيحتل المركز الخامس برصيد 24 نقطة من 15 مباراة، فاز في 6 مباريات، وتعادل في 6، وخسر 3 مباريات، وسجل 25 هدفًا وتلقى 19 هدفًا.

  • ما القادم لبرشلونة؟

    يستعد فريق برشلونة لمواجهة قوية أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا. 

    هذه المباراة تمثل فرصة حاسمة للبلوجرانا لتأكيد تأهله أو على الأقل تحسين وضعه في جدول الترتيب الأوروبي، خاصة بعد الأداء المتذبذب الذي قدمه الفريق في المباريات السابقة، مما وضعه في موقف صعب في المجموعة.

    وبعد مواجهة فرانكفورت، سيكون جدول برشلونة مزدحمًا في الدوري الإسباني، حيث سيواجه الفريق على التوالي أوساسونا وفياريال وإسبانيول، في مباريات تحمل أهمية كبيرة للفريق الكتالوني للحفاظ على مكانه في صدارة الليجا. 

    هذه المباريات تمثل اختبارًا حقيقيًا لقدرة المدرب ونجوم الفريق على التعامل مع ضغط المباريات المتلاحقة وإدارة اللاعبين بشكل يضمن استمرار الانتصارات.

    إضافة إلى ذلك، ينتظر برشلونة لقاء مهم في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا أمام أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير المقبل، حيث يسعى الفريق لحجز مقعده في المباراة النهائية للبطولة، وتحقيق لقب جديد يضاف إلى سجل النادي الغني بالبطولات المحلية.

    على الصعيد الأوروبي، يعاني برشلونة من وضع صعب، إذ يحتل الفريق المركز الثامن عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط فقط من 5 مباريات، مما يضعه على مقربة من الدخول في الملحق المؤهل إلى دور الـ16. 

    هذا الواقع يجعل المباريات المقبلة حاسمة، ويزيد الضغط على اللاعبين والجهاز الفني لضمان تجاوز مرحلة المجموعات بنجاح، وتجنب أي سيناريو سلبي قد يعكر صفو طموحات البلوجرانا في البطولة القارية.

