جوارديولا ومنتخب ألمانيا والدوري الإنجليزي!.. الفائز والخاسر من رحيل كلوب عن ليفربول

من الفائز والخاسر من رحيل كلوب عن ليفربول؟

هناك بعض الفائزين من قرار يورجن كلوب، مدرب فريق ليفربول المفاجئ بالرحيل عن الفريق، وعلى رأسهم منافسين الريدز، لكن يوجد آخرون قد خسروا نتيجة ذلك القرار.

وأعلن كلوب، رحيله عن تدريب ليفربول بنهاية الموسم الجاري ليثير قراره جدلًا كبيرًا ويجعل الجميع في حالة صدمة.

وكان من الممكن أن يكون هذا القرار منطقيًا في الصيف الماضي، نظرًا لأن ليفربول عانى من موسم صعب بدون ألقاب عكس هذا الموسم، الذي يتصدرون فيه جدول ترتيب الدوري الإنجليزي وينافسون على الكثير من البطولات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالي الفائز والخاسر من رحيل كلوب عن ليفربول على النحو التالي:-