نداءً إلى هوارد ويب: جوارديولا ينفعل بسؤاله عن لقطة وولفرهامبتون ويحفز لاعبي مانشستر سيتي ضد الحكام!

شن بيب جوارديولا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، هجومًا شديد اللهجة ضد حكام الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد رفض احتساب ركلة جزاء ضد وولفرهامبتون، في ليلة انتصار السيتيزنس بثنائية دون مقابل.

مانشستر سيتي "ضمد" جراحه - محليًا وقاريًا - بفوز على وولفرهامبتون، الذي يعاني في القاع، بثنائية نظيفة، على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.

ووقّع عمر مرموش وأنطوان سيمينو على ثنائية السيتي، في الدقيقتين 6 و45+2، ليرفع مانشستر رصيده إلى 46 نقطة، ويحافظ على وصافة ترتيب البريمييرليج، بفارق "4" نقاط عن آرسنال المتصدر، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون، عند "8" نقاط، في المركز العشرين والأخير.

ورغم ذلك الانتصار، إلا أن جوارديولا أبدى استياءه عندما تم سؤاله بشأن تغاضي الحكم فاراي هالام، عن احتساب جزائية لفريقه في الشوط الأول.