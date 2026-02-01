في مقابلة مع "بي بي سي" بعد المباراة، سُئل جوارديولا عن قراره بقبول الهدف الأول لسولانكي. فأجاب: "حسناً، إذا فعلت ذلك مع مهاجم، فسيكون ذلك ركلة جزاء، أنا لست حكماً، الأمر مثير للاهتمام في الدوري الإنجليزي ".

في مؤتمر صحفي، واجه جوارديولا هذا السؤال مرة أخرى وقال: "إذا فعل ذلك مدافع وسط لمهاجم، فسيكون ذلك ركلة جزاء، أليس كذلك؟ أنت قلت ذلك، أنا لم أقله، أنت رأيت ذلك".

وفيما يتعلق بعدم قدرة مانشستر سيتي على الحفاظ على زخمه في المباريات، أضاف: "هذا يحدث في الدوري الإنجليزي اليوم. أحياناً نستطيع السيطرة على ذلك، لكن طريقة لعب كرة القدم في إنجلترا تجعل هذا يحدث أحياناً".

"نحن نلعب بمستوى عالٍ. لم نتمتع بالثبات اللازم للفوز بالمباريات بينما تمكن الآخرون من ذلك، 14 مباراة عدد كبير من المباريات".