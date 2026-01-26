مستعينًا بمقولة كرويف .. جوارديولا يلوم لاعبي مانشستر سيتي على الإصابات!

قال جوارديولا للصحفيين بعد فوز البلوز على وولفرهامبتون، الذي يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 2-0، مع إراحة إرلينج هالاند من البداية في تلك المباراة: "لدينا أطباء رائعون، وأخصائيو علاج طبيعي رائعون، [يعملون] 24 ساعة [في اليوم]. أنا أؤمن بيوهان كرويف - معلمي، مثلي الأعلى، كل شيء بالنسبة لي. عندما قال لي "عندما لا [يريد] اللاعب أن يصاب، لن يصاب".

وأكمل: "هناك مواقف [يكونون فيها] غير محظوظين، ولكن عندما تكون في حالة بدنية رائعة ولا تريد أن تصاب، فلن تصاب. للأسف، لدينا الكثير من الإصابات، وهذا هو المشكلة التي نواجهها حاليًا".

يوشكو جفارديول، ماتيو كوفاسيتش، جون ستونز، روبن دياش، نيكو جونزاليس وسافينيو من بين اللاعبين الذين يعانون حاليًا من إصابات، ولن يشاركوا في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد جلطة سراي يوم الأربعاء.

قال جوارديولا عند إعلانه عن تشكيلة الفريق قبل تلك المباراة، مع عدم أهلية اثنين من اللاعبين الذين انضموا إلى الفريق في يناير للعب ضد الفريق التركي: "نحن بحاجة إلى جماهيرنا، نحن بحاجة إليهم. أعلم أن مارك (جيهي) لا يمكنه اللعب، وأنطوان (سيمينيو) لا يمكنه اللعب، رودري لا يمكنه اللعب، بالإضافة إلى جميع اللاعبين الذين تم استبعادهم. نيكو جونزاليس لن يكون جاهزًا، وسافينيو لن يكون جاهزًا، وجون ستونز لن يكون جاهزًا".