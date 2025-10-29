Guardiola-PulisGetty/GOAL
"إحياء ستوك سيتي".. جوارديولا يحذر: الدوري الإنجليزي يعود إلى الخلف، ولن أتنازل عما أؤمن به!

يرى بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن نموذج ستوك سيتي يتم اتباعه "أكثر فأكثر" في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تتبع عدة فرق تكتيكات توني بوليس القديمة.

يعتقد مدرب مانشستر سيتي أن الدوري الإنجليزي الممتاز قد وقع مجددًا في حب أسلوب بوليس الكروي، حيث تحدد الرميات الطويلة وفوضى الكرات الثابتة المباريات أكثر من المهارة أو الاستحواذ.

ومع ذلك، يظل المدرب الكاتالوني متحديًا ويدعي أنه لن يغير فلسفته. بدلاً من ذلك، تعهد بإبطال هذا التهديد باستخدام أساليبه الخاصة، والتي ستتضمن تبني "رد فعل شرس".

    فرق البريميرليج تتبع نهج بوليس

    جاء ما يقرب من 19 في المائة من جميع الأهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم من ركلات ركنية. الركنيات والرميات الطويلة هي التي تحدد النتائج في معظم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، مع تحول بعض الأندية الكبرى، بما في ذلك المتصدر آرسنال، إلى متخصصين لاستغلال كل ميزة ممكنة من سيناريوهات الكرات الميتة. 

    أكد ميكيل أرتيتا مرارًا وتكرارًا على أهمية الكرات الثابتة، ويدور كتاب تكتيكات آرسنال حول ما اشتهر به بوليس يومًا ما في ستوك. إنهم يتطلعون إلى بناء ضغط جوي لا هوادة فيه في مناطق الجزاء المزدحمة واللمسات الذكية المصممة لزعزعة استقرار المدافعين. 

    بينما يصر غوارديولا على أنه يحترم حق كل مدرب في تشكيل فريقه على صورته الخاصة، فقد أوضح أن السيتي لن يتخلى عن هويته، على الرغم من التغيير في النهج الذي تتبناه معظم فرق الدوري الإنجليزي الممتاز.

    جوارديولا: أنا لست ساذجًا

    في حديثه قبل مواجهة السيتي في الدور الرابع لكأس كاراباو ضد سوانزي سيتي، اعترف جوارديولا بأن هوس الدوري بالكرات الثابتة قد وصل إلى آفاق جديدة.

    قال: "أتذكر منذ وقت طويل مع شون دايتش، كان بيرنلي يمثل تهديدًا لا يصدق في الكرات الطويلة، الكرات الثانية، دايتش هو واحد من الأفضل بفارق كبير في تنفيذ هذه الجوانب. هذا ليس جديدًا، لقد فعله من قبل. أو سام ألاردايس. أو أتذكر عندما لم أكن هنا، ستوك سيتي. هل تتذكرون ستوك سيتي عندما كانوا ينفذون الرميات (الطويلة)؟ لقد حدث ذلك في ذلك الوقت. الآن المزيد والمزيد من الفرق تفعل ذلك ولكن ربما كان ستوك هو الاستثناء. أتذكر عندما كنت في برشلونة وبايرن ميونخ، تحدث أرسين فينجر عن الذهاب للعب في ستوك سيتي ولكن الآن يحدث ذلك كثيرًا".

    اعترف جوارديولا بأن فريقه يجب أن يتحسن في إدارة هذه اللحظات، لكنه يرفض التنازل عن مبادئه الكروية. وأصر قائلًا: "كل مدرب يفعل ما يؤمن به. أنا أركز على ذلك، أريد أن أسجل من الركلات الحرة والركلات الركنية - أنا لست ساذجًا، أريد ذلك - لكنني أقضي وقتي فيما يتعين علينا القيام به للعب بشكل أفضل، والهجوم بشكل أفضل، وخلق الفرص، لتسجيل الأهداف. دفاعيًا، عليك أن تكون أكثر شراسة. كل جوانب اللعبة أراها. بالطبع، أنا أنتبه، لكنني أعلم أنني لست المدرب الذي يحاول... هذا ما فعلته طوال مسيرتي".

  • جوارديولا يعمل على إيجاد ترياق

    يبلغ متوسط أهداف الدوري الإنجليزي الممتاز 2.6 هدفًا لكل مباراة هذا الموسم وهو الأدنى منذ عام 2017، بينما تكون الكرة في اللعب لأكثر من 55 دقيقة بقليل في كل مباراة. كان هدف ماتي كاش لأستون فيلا في فوزهم 1-0 على السيتي في نهاية الأسبوع مثالاً آخر على هيمنة الكرات الثابتة، حيث جاء مباشرة من ركلة ركنية. كشف جوارديولا أن السيتي كان يعمل خلف الكواليس لتقوية شكلهم الدفاعي عند الكرات الميتة.

    وأشاد بمدرب الكرات الثابتة، جيمس فرينش، لتدريبه على الانضباط التكتيكي المطلوب للتعامل مع القصف الجوي.

    قال: "أتذكر في بيرنلي عندما كان الأمر صعبًا، استقبلنا ركلة ركنية واحدة فقط أو ربما ولا واحدة. لماذا؟ لأننا سيطرنا على الكرات الثانية. أفضل طريقة للدفاع في هذه المباريات هي بهذه الطريقة. ولكن من أجل ذلك، عليك أن تكون جيدًا في الكثير من الجوانب ونحن نعمل على ذلك. سأستمر، حتى النهاية، في العمل بشكل أساسي على لعبنا. وأحيانًا نتكيف، عندما يتعين علينا القيام بذلك. لقد فعلنا ذلك في برينتفورد بشكل جيد للغاية. قام (مدرب الكرات الثابتة) جيمس (فرينش) بعمل رائع في إقناع لاعبينا بكيفية الدفاع عن هذا النوع من الهجمات. كان الأمر لا يصدق، ونفس الشيء في آرسنال. لقد استقبلنا الكثير من الركنيات ضد آرسنال لأننا لم نسيطر على اللعبة".

    السيتي يستعد لإجراء تغييرات في كأس الرابطة

    بينما يظل فريق جوارديولا هو الفريق الوحيد الذي سجل جميع أهدافه من اللعب المفتوح هذا الموسم، فإن الآخرين يتبنون نهجًا أكثر مباشرة وقوة. من المرجح أن يتبنى سوانزي أسلوبًا مشابهًا عندما يرحب بخصمه اللامع من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء الأربعاء في كأس كاراباو.

    يبقى أن نرى مدى سيطرة رجال جوارديولا على المباراة، حيث سيميل المدرب إلى تدوير فريقه وسط جدول مزدحم. لاعب خط الوسط الدينامو رودري غير متاح، بينما قد يتم إراحة إرلينج هالاند. من المقرر أن يحصل عمر مرموش على أول مشاركة له كأساسي منذ أغسطس، بينما يستعد لاعب خط الوسط البالغ من العمر 18 عامًا ديفاين موكاسا للمشاركة أيضًا ضد فريق التشامبيونشيب.

