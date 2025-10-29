"إحياء ستوك سيتي".. جوارديولا يحذر: الدوري الإنجليزي يعود إلى الخلف، ولن أتنازل عما أؤمن به!

في حديثه قبل مواجهة السيتي في الدور الرابع لكأس كاراباو ضد سوانزي سيتي، اعترف جوارديولا بأن هوس الدوري بالكرات الثابتة قد وصل إلى آفاق جديدة.

قال: "أتذكر منذ وقت طويل مع شون دايتش، كان بيرنلي يمثل تهديدًا لا يصدق في الكرات الطويلة، الكرات الثانية، دايتش هو واحد من الأفضل بفارق كبير في تنفيذ هذه الجوانب. هذا ليس جديدًا، لقد فعله من قبل. أو سام ألاردايس. أو أتذكر عندما لم أكن هنا، ستوك سيتي. هل تتذكرون ستوك سيتي عندما كانوا ينفذون الرميات (الطويلة)؟ لقد حدث ذلك في ذلك الوقت. الآن المزيد والمزيد من الفرق تفعل ذلك ولكن ربما كان ستوك هو الاستثناء. أتذكر عندما كنت في برشلونة وبايرن ميونخ، تحدث أرسين فينجر عن الذهاب للعب في ستوك سيتي ولكن الآن يحدث ذلك كثيرًا".

اعترف جوارديولا بأن فريقه يجب أن يتحسن في إدارة هذه اللحظات، لكنه يرفض التنازل عن مبادئه الكروية. وأصر قائلًا: "كل مدرب يفعل ما يؤمن به. أنا أركز على ذلك، أريد أن أسجل من الركلات الحرة والركلات الركنية - أنا لست ساذجًا، أريد ذلك - لكنني أقضي وقتي فيما يتعين علينا القيام به للعب بشكل أفضل، والهجوم بشكل أفضل، وخلق الفرص، لتسجيل الأهداف. دفاعيًا، عليك أن تكون أكثر شراسة. كل جوانب اللعبة أراها. بالطبع، أنا أنتبه، لكنني أعلم أنني لست المدرب الذي يحاول... هذا ما فعلته طوال مسيرتي".