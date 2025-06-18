جوارديولا فشل في مساعدة مرموش "معذب العرب" وهالاند في إجازة ضد الوداد .. غياب عمر السومة من حسن حظك يا مانشستر سيتي!

3 نجوم توجهت الأنظار إليهم؛ والمحصلة لا شيء..

افتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي "مشواره" في بطولة كأس العالم للأندية 2025؛ بالفوز على الوداد الرياضي المغربي، بهدفين مقابل لا شيء.

مانشستر سيتي والوداد يتواجدا في "المجموعة السابعة" ببطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو؛ بجانب كل من يوفنتوس والعين الإماراتي.

وكل الأنظار اتجهت قبل هذه المباراة، إلى 3 لاعبين بعينهم؛ هم: "ثنائي مانشستر سيتي عمر مرموش وإرلينج هالاند، والمنضم حديثًا إلى الوداد عمر السومة".

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لكن.. مع إطلاق صافرة بداية المباراة، لم يتواجد في "التشكيل الأساسي" سوى لاعب وحيد فقط هو مرموش؛ بينما دخل هالاند كـ"بديل"، مع غياب كامل للسومة عن قائمة الوداد.

ولم يقدم مرموش وهالاند أي شيء يذكر تقريبًا في هذه المباراة؛ في الوقت الذي تكفل فيه فيل فودين وجيريمي دوكو، بتسجيل ثنائية مانشستر سيتي في شباك الفريق المغربي، خلال الدقيقتين 2 و42.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد ظهور مرموش وهالاند الأول في مونديال الأندية 2025، وكذلك نتائج غياب السومة عن الوداد..