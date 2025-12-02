ترك بيب جوارديولا يعاني وذهب لكتابة التاريخ .. جاك جريليش محى كوابيس إيفرتون وخطف قلوب الجماهير بلفتة بورنموث!

ليلة مميزة أخرى يعيشها الجناح الأيسر الإنجليزي جاك جريليش مع إيفرتون بعدما نفض غبار مانشستر سيتي عن أكتافه، إذ قاد التوفيز لتحقيق انتصارًا صعبًا أمام بورنموث يوم الثلاثاء، ضمن الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

كتيبة دافيد مويس حققت الفوز الليلة بهدف نظيف، على استاد فيتاليتي، سجله جريليش، ليعيد فريقه للانتصارات من جديد بعد السقوط في المباراة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد (1-4)، ضمن الجولة الـ13 من البريميرليج.

هذا الفوز رفع رصيد إيفرتون للنقطة الـ21 في المركز العاشر بجدول الترتيب "مؤقتًا"، فيما تجمد رصيد بورنموث عند النقطة الـ19 في المركز 13.

لكن ماذا عن ليلة نجم المباراة جاك جريليش تحديدًا؟، دعونا نستطرد في السطور التالية..