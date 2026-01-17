Getty Images Sport
بعد سقطة الديربي.. ترشيح تلميذ جوارديولا "المطرود" لخلافته في مانشستر سيتي!
جوارديولا ينفعل بسبب الأسئلة عن مستقبله
على الرغم من أن عقد جوارديولا مع السيتي ينتهي في عام 2027، إلا أن التقارير تشير إلى أنه قد ينهي حقبته في "الاتحاد" بنهاية الموسم الحالي. وقد سُئل مدرب بايرن ميونخ السابق مراراً وتكراراً عن مستقبله، وهو الأمر الذي بدأ جوارديولا يفقد صبره تجاهه، رغم إصراره على أن الرحيل "ليس مطروحاً على الطاولة" حالياً.
وقال في ديسمبر الماضي: "في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، وفي كل مرة خلال فترة معينة، تسألونني هذا السؤال. لذا نعم، عاجلاً أم آجلاً (سأرحل)، لا أعرف، ربما في سن 75 أو 76 عاماً سأعتزل مع مانشستر سيتي، لكنني أتفهم السؤال عندما يكون عقدي طويلاً، ولكن كما قلتم تماماً، لا يزال في عقدي 18 شهراً. لذا أنا سعيد للغاية ومبتهج، ومتحمس لتطور الفريق ووجودي هنا، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله. لكنكم تعلمون أن هذا السؤال يتكرر في كل موسم عند نقاط معينة، لذا أنا بخير. لقد تكرر كثيراً. النادي وأنا مرتبطون بشكل مذهل فيما يخص القرارات التي يتعين علينا اتخاذها، وما سيحدث سيحدث".
وأضاف: "المشكلة هي أنه لا توجد مناقشات. انتهى الموضوع، لا توجد مناقشات. قلت في موسمي الثاني إنني لن أبقى هنا إلى الأبد. لن يبقى أحد منا للأبد في هذا العالم. لكن لا توجد مناقشات. فماذا سيحدث؟ بالطبع، يجب أن يكون النادي مستعداً لكل شيء، للاعبين، للمديرين التنفيذيين، باستثناء الملاك ما لم يقرروا بيع النادي وأعتقد أن هذا لن يحدث. بالنسبة للبقية، يجب أن يكون النادي مستعداً. لكن هذا ليس مطروحاً للنقاش الآن".
ثم أردف جوارديولا بغضب رداً على سؤال لاحق عما إذا كان هذا موسمه الأخير: "لقد أجبت على هذا السؤال قبل سؤالين! لذا أنا هنا. ماذا سيحدث؟ من يعرف ذلك؟ من يعرف حتى لو كان لدي عقد لمدة 10 سنوات، أو عقد لمدة ستة أشهر، كرة القدم تتغير كثيراً. الآن أنا أركز على وست هام، سأذهب وأقضي بضعة أيام مع والدي، وهذا كل شيء. سأعود لمواجهة نوتنجهام فورست وسندرلاند وتشيلسي وبرايتون وكل التحديات التي تنتظرنا".
ماريسكا أم كومباني لخلافة جوارديولا؟
عقب خسارة السيتي المخيبة أمام مانشستر يونايتد، قدم ريتشارد كيز توقعاً جريئاً لمستقبل جوارديولا؛ حيث افترض أن إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الذي أُقيل مؤخراً، سيتولى المسؤولية إذا رحل جوارديولا في الأسبوع المقبل. أما إذا لم يحدث ذلك، فإن فينسنت كومباني مدرب بايرن الحالي سيعود إلى الاتحاد، ولكن هذه المرة كمدير فني.
وقال كيز عبر شبكة "beIN Sports": "سأقولها مرة أخرى، أعتقد أن رحيله في نهاية الموسم أمر مفروغ منه، لكن لا تستبعدوا هذا، وإذا حدث، تذكروا أين سمعتم هذا أولاً؛ لا تستبعدوا رحيله هذا الأسبوع. وإذا غادر هذا الأسبوع، فسيكون ماريسكا هو المسؤول في مباراة وولفرهامبتون". ورغم ضحك زميله المذيع آندي غراي على هذا الادعاء، إلا أن كيز تمسك بموقفه.
جوارديولا يتحسر على هزيمة الديربي
بعد هزيمة فريقه، التي تعني بقاء الفارق مع أرسنال المتصدر عند ست نقاط، اعترف جوارديولا بأن يونايتد استحق النقاط الثلاث، وأعرب عن رغبته في أن يتعلم فريقه وينهض من هذه الخسارة.
وصرح لشبكة "سكاي سبورتس": "الفريق الأفضل فاز. لقد كانوا أفضل. عندما يكون الفريق أفضل عليك قبول ذلك. كانت لديهم طاقة لم تكن لدينا، لذا أهنئهم. حصلوا على فرص في النهاية وبالطبع الأهداف التي استقبلناها كانت سيئة. لم نسيطر، لكن بشكل عام لا يمكننا الحديث عن هذه اللعبة أو تلك. لدينا واجب تحليل المباراة بشكل عام وكانوا هم الأفضل". وأضاف: "الأمر يتعلق بكيفية تطورنا كفريق. لدي شعور بأننا قمنا بأشياء جيدة جداً حتى الآن. لتكون أفضل، قد تضطر أحياناً لاتخاذ خطوة إلى الوراء. الموسم لا يزال طويلاً وعلينا مواصلة التحليل".
- Getty Images Sport
ماذا ينتظر مانشستر سيتي؟
إذا تحقق توقع كيز، فستكون آخر مباراة لجوارديولا في قيادة السيتي هي مواجهة دوري أبطال أوروبا خارج أرضهم ضد "بودو/جليمت" يوم الثلاثاء. ومن المقرر أن يلعبوا ضد وولفرهامبتون السبت المقبل، وهي المباراة التي يعتقد كيز أن الإسباني لن يكون متواجداً فيها على مقاعد البدلاء.
