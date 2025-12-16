Barcelona v Real Madrid - Copa del Rey FinalGetty Images Sport
محمد سعيد

جوادالاخارا يستخدم "الرافعات" لسخرية قاسية من برشلونة قبل مواجهة كأس الملك!

البارسا يدخل اللقاء من موقف قوة ويستعد للرد في أرض الملعب

في أجواء مشتعلة على مواقع التواصل الاجتماعي، خطف نادي جوادالاخارا الأضواء قبل مباراته المرتقبة في كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة "حامل اللقب"، بعدما نشر سلسلة من التغريدات الساخرة التي تستهدف النادي الكتالوني بشكل مباشر.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على جوادالاخارا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "بيدرو إسكارتين"، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا 2025-2026.

وتعد هذه الطريقة المعتادة من الفرق الصغيرة في إسبانيا، من أجل استهداف إثارة الجدل وزيادة التفاعل قبل مواجهة الكبار، بحيث يتفاعل جماهير النادي الكبير مع التغريدات وكذلك وسائل الإعلام فتزداد شهرة ومتابعة النادي المغمور ويصبح حديثًا للوسط الرياضي.

  • تغريدة ساخرة من "الرافعات الاقتصادية"

    النادي الصغير، الذي ينشط في دوري الدرجة الرابعة الإسباني، استغل واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في برشلونة خلال السنوات الأخيرة، وهي "الرافعات الاقتصادية" التي أطلقها رئيس النادي خوان لابورتا، من أجل توجيه رسالة ساخرة إلى النادي الكتالوني قبل المواجهة.

    هذه الرافعات كانت عبارة عن بيع أصول وحقوق بث لتوفير سيولة مالية تسمح بتسجيل صفقات اللاعبين رغم الأزمة المالية، لتتحول كلمة "Palanca" (رافعة) إلى مصطلح عالمي يلاحق برشلونة وجماهيره بهدف السخرية من الوضح الاقتصادي الصعب للنادي.

    وفي البداية، نشر جوادالاخارا تغريدة مكررة لرمز تعبيري عبارة عن ذراع، في إشارة إلى "عصى التحكم" أو "الرافعة"، وكأنهم يوجهون رسالة ساخرة لبرشلونة: "أنتم النادي الذي يعيش على الرافعات".

  • الرسالة الثانية أكثر ذكاءً

    لم يكتفِ جوادالاخارا بالسخرية المباشرة، بل صعّد الموقف بتغريدة أخرى أكثر ذكاءً، تضمنت صورة مصممة بعناية لعصى ناقل الحركة في السيارة (Palanca de cambios)، بينما حمل التصميم تلاعبًا بالألفاظ، حيث كلمة "Palanca" تعني في الإسبانية أيضًا "عصى ناقل الحركة"، وجاءت الرسمة لتوضح الغيارات بشكل غير تقليدي:  

    - 1/16: إشارة إلى دور الـ32 (Dieciseisavos)، وهو الدور الحالي.  

    - 1/8: إشارة إلى دور الـ16 (Octavos)، الذي يتأهل إليه الفائز.  

    والمغزى كان واضحًا: جوادالاخارا يعلن أنه سيستخدم "الرافعة" لينتقل من دور الـ32 إلى دور الـ16، في رسالة مزدوجة تجمع بين الطموح الرياضي والسخرية من برشلونة.

    وبهذا الأسلوب، نجح جوادالاخارا في تحويل كلمة "Palanca" من مجرد مصطلح اقتصادي ارتبط بأزمة برشلونة، إلى أداة ساخرة وإبداعية في حرب نفسية قبل مواجهة كأس الملك.

  • مواجهة سهلة "نظريًا وعمليًا" لبرشلونة

    برشلونة يدخل اللقاء وهو المرشح الأبرز للتأهل، لكن مثل هذه الحركات الإعلامية من الفرق الصغيرة تضيف نكهة خاصة للمسابقة، حيث يسعى جوادالاخارا لاستغلال الفرصة التاريخية لمواجهة أحد عمالقة الكرة الإسبانية، مع محاولة خطف الأنظار عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبل الصدام على أرض الملعب.

    ويدخل برشلونة اللقاء وهو في أفضل حالة فنيًا وبدنيًا، فعل مستوى النتائج يعيش النادي الكتالوني استقرارًا وفترة انتصارات، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط عن أقرب ملاحقيه ريال مدريد، والفضل في ذلك إلى فوزه الأخير على أوساسونا بهدفين دون رد سجلهما النجم البرازيلي العائد بقوة رافينيا وذلك في الجولة 16 من الليجا.

    وحتى على مستوى البطولة القارية، فإن برشلونة صحح أوضاعه في مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا عندما تغلب على آينتراخت فرانكفورت بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعتهما قبل أسبوع على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، ليرتقي الفريق إى المركز الـ15 بجدول ترتيب هذه المرحلة وفي رصيده 10 نقاط، علمًا بأن الفارق بينه وبين صاحب المركز الخامس 3 نقاط فقط ولا يزال أمامه فرصة للتعويض.

    برشلونة "البطل التاريخي" في كأس الملك 

    يُعد نادي برشلونة رمزًا بارزًا في تاريخ كأس ملك إسبانيا، بعدما نجح في كتابة اسمه كأكثر الأندية فوزًا بالبطولة عبر العقود منذ انطلاقها عام 1903، إذ حقق الفريق الكتالوني أول ألقابه في الكأس عام 1910، ومنذ ذلك الحين واصل حصد الألقاب حتى وصل إلى 32 تتويجًا، متفوقًا على غريمه التقليدي ريال مدريد وأتلتيك بلباو.

    برشلونة لم يكتفِ بالعدد القياسي من الألقاب، بل ارتبطت مسيرته في الكأس بمباريات تاريخية ونهائيات ملحمية، أبرزها تلك التي جمعته بريال مدريد في أكثر من مناسبة، حيث تحولت المواجهات إلى صراع كروي يعكس قوة المنافسة بين العملاقين الإسبانيين.

    وكان نهائي النسخة الماضية 2024-2025 في كأس ملك إسبانيا، شاهدًا على تفوق كاسح لبرشلونة أمام ريال مدريد خلال الموسم ذاته، حيث فاز الفريق الكتالوني بنتيجة (3-2)، في المباراة التي أقيمت على ملعب "لا كارتوخا" وامتدت إلى شوطين إضافيين قبل أن يحسمها الظهير الفرنسي جوليس كوندي بهدف قاتل قبل 4 دقائق من النهاية.

    كما أن الفريق الكتالوني اعتاد على استغلال البطولة لإبراز مواهب جديدة ومنح الفرصة للاعبين الشباب، ما جعل الكأس جزءاً أساسيًا من هوية النادي.

