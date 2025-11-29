غضب صيني عارم .. صورة "الحرب العالمية الثانية" تضع برايتون في ورطة بسبب "جندي سيئ السمعة"

انتقد مشجعو كرة القدم نادي برايتون على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوره، حيث قال أحدهم: "ظننت أن هذه الصورة معدلة بالفوتوشوب. أحد لاعبيهم مجرم حرب محترف؟!؟ مثل 32 عامًا من الخدمة، هم يعرفون عنه بوضوح، ويبدو أنهم يحتفلون بذلك؟"
وأضاف آخر: "أستطيع أن أقول للجميع بمسؤولية أن المحتوى الذي يظهر عند البحث عن برايتون على إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين الآن يتعلق بهذا الأمر. هذه الصورة لطخت سمعة النادي وحتى المدينة".
واقتبس ثالث الاعتذار من برايتون، قائلاً: "اعتذار مجنون وغير جاد، لم ينشر حتى على الحساب الرئيسي. يمكنني أن أتفهم أن الأطفال لا يعرفون التاريخ وما إلى ذلك، لكن ميتوما كان يعرف بالتأكيد ما كان يفعله هناك..."
قال أحدهم إنه لم يتوقع حدوث ذلك: "لم يكن في بطاقة البنغو الخاصة بي أن "المشجعين الصينيين انتقدوا النادي بشدة لتكريمه مجرم حرب. أونودا، الذي كان في قلب الجدل، رفض الاستسلام حتى بعد هزيمة اليابان، واختبأ في غابة الفلبين لمدة 30 عامًا تقريبًا".
وأشار مستخدم آخر إلى أن المشجعين الصينيين لم يكونوا وحدهم الذين شعروا بالإهانة، حيث نشر: "هذا لا يسيء إلى المشجعين الصينيين فحسب، بل إلى جميع الدول التي ساهمت في الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك جميع الأشخاص والجنود الذين ضحوا في الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك أوروبا. ربما يعتقد نادي برايتون أن اليابان هي التي ساعدت أوروبا في إنهاء النزاع".