يواجه برايتون أزمة علاقات عامة كبيرة بعد انتشار منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر كاورو ميتوما ولاعب أكاديمي. في الصورة، يمكن رؤية كلا اللاعبين وهما يحملان بطاقات FC26 Ultimate Team التي تصور أحد أفراد الجيش الإمبراطوري الياباني.

يبدو أن عضو المؤسسة الفاشية هو الملازم هيرو أونودا، الذي خدم في الجيش بين عامي 1942 و 1974. أعلنت الحكومة اليابانية وفاة أونودا في عام 1959، لكنه انسحب إلى الغابة في الفلبين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، رافضًا استسلام بلاده وانتهاء الصراع.

توفي أونودا بالفعل بسبب قصور في القلب بعد إصابته بالالتهاب الرئوي في عام 2014 عن عمر 91 عامًا. انتشر المنشور من برايتون على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo بعد أن تمت مشاركته من قبل حساب يضم أكثر من 10 ملايين متابع.

ارتكب الجيش الإمبراطوري الياباني، أحد المعتدين في منطقة المحيط الهادئ من بين دول المحور، العديد من الفظائع في الصين وأماكن أخرى خلال الحرب، ولهذا السبب حظي المنشور بهذه الردود.