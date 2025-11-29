Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
علي سمير

غضب صيني عارم .. صورة "الحرب العالمية الثانية" تضع برايتون في ورطة بسبب "جندي سيئ السمعة"

اعتذار رسمي من النادي الإنجليزي

اضطر نادي برايتون إلى إصدار اعتذار بعد أن التقط الجناح كاورو ميتوما وأحد المواهب الصاعدة في الأكاديمية صورة مع صورة تذكارية قديمة لجندي ياباني سيئ السمعة من الحرب العالمية الثانية. 

أثار المنشور ردود فعل عنيفة على وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما في الصين، حيث اعتذر نادي الدوري الإنجليزي الممتاز "بصدق" عن أي إهانة تسبب فيها المنشور المعني، الذي تم تحميله كجزء من مشاركة الأكاديمية في بطولة "الهدنة" للبريميرليج المقامة في فترة أعياد الميلاد.

  • برايتون يواجه أزمة علاقات عامة بعد الصورة المثيرة للجدل

    يواجه برايتون أزمة علاقات عامة كبيرة بعد انتشار منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر كاورو ميتوما ولاعب أكاديمي. في الصورة، يمكن رؤية كلا اللاعبين وهما يحملان بطاقات FC26 Ultimate Team التي تصور أحد أفراد الجيش الإمبراطوري الياباني.

    يبدو أن عضو المؤسسة الفاشية هو الملازم هيرو أونودا، الذي خدم في الجيش بين عامي 1942 و 1974. أعلنت الحكومة اليابانية وفاة أونودا في عام 1959، لكنه انسحب إلى الغابة في الفلبين بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، رافضًا استسلام بلاده وانتهاء الصراع.

    توفي أونودا بالفعل بسبب قصور في القلب بعد إصابته بالالتهاب الرئوي في عام 2014 عن عمر 91 عامًا. انتشر المنشور من برايتون على موقع التواصل الاجتماعي الصيني Weibo بعد أن تمت مشاركته من قبل حساب يضم أكثر من 10 ملايين متابع.

    ارتكب الجيش الإمبراطوري الياباني، أحد المعتدين في منطقة المحيط الهادئ من بين دول المحور، العديد من الفظائع في الصين وأماكن أخرى خلال الحرب، ولهذا السبب حظي المنشور بهذه الردود.

  • برايتون "يعتذر بصدق" عن المنشور الذي انتشر على نطاق واسع

    وقد حذف برايتون المنشور وأصدر يوم الجمعة بيانًا قال فيه: "يعتذر النادي بصدق عن أي إهانة تسبب فيها في الصين المنشور الأخير حول مشاركة أكاديميتنا في بطولة الهدنة للدوري الإنجليزي الممتاز، نحن نقدر جماهيرنا في الصين تقديرًا كبيرًا ولم تكن لدينا أي نية لإهانة أحد".

    ليست هذه المرة الأولى التي يجد فيها برايتون نفسه في موقف حرج هذا العام. فقد أكدالنادي الإنجليزي في يوليو أن النجم الكوري الجنوبي الشاب دو يونج يون سينضم إلى نادي إكسلسيور الهولندي على سبيل الإعارة طوال الموسم بعد وصوله من نادي دايجون هانا سيتيزن.

    ومع ذلك، نشر فريق وسائل التواصل الاجتماعي في برايتون الإعلان باللغة اليابانية بدلاً من الكورية. ونتيجة لذلك، تعرض النادي لانتقادات شديدة بسبب فهمه الضعيف للسوق الآسيوية.

  • "ظننت أن هذه الصورة تم تعديلها ببرنامج فوتوشوب"

    انتقد مشجعو كرة القدم نادي برايتون على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب منشوره، حيث قال أحدهم: "ظننت أن هذه الصورة معدلة بالفوتوشوب. أحد لاعبيهم مجرم حرب محترف؟!؟ مثل 32 عامًا من الخدمة، هم يعرفون عنه بوضوح، ويبدو أنهم يحتفلون بذلك؟"

    وأضاف آخر: "أستطيع أن أقول للجميع بمسؤولية أن المحتوى الذي يظهر عند البحث عن برايتون على إحدى أكبر منصات التواصل الاجتماعي في الصين الآن يتعلق بهذا الأمر. هذه الصورة لطخت سمعة النادي وحتى المدينة".

    واقتبس ثالث الاعتذار من برايتون، قائلاً: "اعتذار مجنون وغير جاد، لم ينشر حتى على الحساب الرئيسي. يمكنني أن أتفهم أن الأطفال لا يعرفون التاريخ وما إلى ذلك، لكن ميتوما كان يعرف بالتأكيد ما كان يفعله هناك..."

    قال أحدهم إنه لم يتوقع حدوث ذلك: "لم يكن في بطاقة البنغو الخاصة بي أن "المشجعين الصينيين انتقدوا النادي بشدة لتكريمه مجرم حرب. أونودا، الذي كان في قلب الجدل، رفض الاستسلام حتى بعد هزيمة اليابان، واختبأ في غابة الفلبين لمدة 30 عامًا تقريبًا".

    وأشار مستخدم آخر إلى أن المشجعين الصينيين لم يكونوا وحدهم الذين شعروا بالإهانة، حيث نشر: "هذا لا يسيء إلى المشجعين الصينيين فحسب، بل إلى جميع الدول التي ساهمت في الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك جميع الأشخاص والجنود الذين ضحوا في الحرب العالمية الثانية، بما في ذلك أوروبا. ربما يعتقد نادي برايتون أن اليابان هي التي ساعدت أوروبا في إنهاء النزاع".

    برايتون يسعى للحفاظ على سلسلة عدم الهزيمة

    على أرض الملعب، يقدم برايتون أداءً جيدًا، حيث يسعى إلى مواصلة سلسلة من ثلاث مباريات دون هزيمة في الدوري الإنجليزي الممتاز. حقق فريق "الطيور البحرية" فوزاً 3-0 على ليدز وتعادلاً 0-0 مع منافسه كريستال بالاس، ثم فاز 2-1 على برينتفورد في المباراة الأخيرة، حيث سجل داني ويلبيك وجاك هينشيلوود ثنائية الفريق بعد هدف إيجور تياجو في ملعب AMEX نهاية الأسبوع الماضي.

    يواجه رجال فابيان هورزيلر الآن فريق نوتنجهام فورست المتجدد في سيتي جراوند. يسعى فورست إلى الابتعاد عن منطقة الهبوط وتحقيق فوزه الثالث على التوالي في الدوري، حيث يواصل إثارة الإعجاب تحت قيادة شون دايتش.

