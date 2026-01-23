سيدفعكم "رأينا الغريب" هذه المرة إلى النقاش والتجادل والتفكير في المفاهيم والأفكار ووجهات النظر التي ربما أفرطت فيها كرة القدم اليوم!.
جنة كرة القدم لا تحب هذا النموذج.. سيسك فابريجاس “نسخة أرتيتا” التي تكرهها إيطاليا!
ماذا لو كان فابريجاس مكان تياجو موتا؟
اليوم يبدو من غير المعقول إجراء مثل هذه المقارنة، ليس لأننا لا نملك دليلاً على عكس ذلك، لكن النتيجة كان من الممكن أن تكون هي نفسها لو وقف فابريجاس في نفس موقف موتا.
عندما اختار يوفنتوس الرهان على تياجو موتا، فعل ذلك لسبب محدد وبسيط: "ثورة اللعب" بعد سنوات من أليجري التي حققت نتائج جيدة ولكنها أرهقت الأجواء.
من ناحية أخرى، كان موتا قد أثار الإعجاب في بولونيا بأسلوب لعبه، مع الأمل في أن يتمكن من نقله إلى تورينو، ولكن في بيئة مثل بيئة يوفنتوس، يجب أن تكون قادرًا على الاندماج فيها قبل إحداث ثورة.
وهكذا انكمش موتا على نفسه بين التغييرات المستمرة في التشكيلة، والخيارات المثيرة للجدل، والأفكار التي لم يفهمها اللاعبون على أرض الملعب أبدًا، والاستحواذ اللامتناهي على الكرة الذي غالبًا ما كان لا يؤدي إلى شيء، في قناعة بأن مشروعه "اللعب" كان الأولوية حتى على يوفنتوس نفسها.
مثل هذا النموذج الذي يذكرنا كثيرًا بفابريغاس والذي كان من الممكن أن ينهار بنفس الطريقة في إنتر لو كان قد تولى المهمة ذاتها التي تم إيكالها لموتا.
- Getty Images
لماذا كيفو أفضل من فابريجاس؟
في كومو وبولونيا، هناك وقت وصبر وضغوط أقل بكثير مما هو عليه الحال في ميلانو وتورينو.
إذا كان من الممكن في كومو وبولونيا الاكتفاء باللعب الجميل بغض النظر عن النتائج، فإن مسألة اللعب الجميل في يوفنتوس وإنتر يمكن ويجب أن تأتي في المرتبة الثانية.
من وجهة نظري، كان مثال تياجو موتا بمثابة تحذير لإنتر. كان الرهان على فابريغاس، بعد انتهاء دورة إنزاجي والهزيمة في موناكو، بمثابة انتحار على الأرجح.
ليس لأن تشيفو أفضل من فابريغاس كمدرب، ولكن ببساطة لأنه كان ولا يزال أكثر ملاءمة. لا ثورات، لا هوس باللعب، ولكن تغيير هادئ متنكر في شكل استمرارية.
واصل تشيفو عمل إنزاجي بشكل صحيح، واستفاد منه، ولمس الأوتار التي كان يجب لمسها دون الحاجة إلى العزف المنفرد على الجيتار.
على الرغم من أنه كان مدربًا ناشئًا ولديه أفكاره الخاصة، إلا أنه أدرك ما هو الصواب الذي يجب فعله في ذلك الوقت في ساحة غير متحمسة وفي غرفة ملابس غير هادئة بالتأكيد.
هل نحن متأكدون من أن فابريغاس كان سيفعل الشيء نفسه؟ وأن إنتر، اليوم، مع الإسباني، كان سيظل على قمة الترتيب؟
في إيطاليا ليسوا مستعدين لأرتيتا
في هذا الصدد، يمكن ذكر مثال ميكيل أرتيتا في آرسنال، اللاعب الإسباني السابق جلس على مقاعد البدلاء في فريق الجانرز في عام 2019 وبدأ مسيرة ثورية في كرة القدم كانت تتطلب الوقت والصبر.
في 7 سنوات كاملة، فاز آرسنال مع أرتيتا بكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية مرتين فقط، على الرغم من أنه قدم واحدًا من أفضل نماذج كرة القدم في إنجلترا وأوروبا.
ربما يكون هذا العام هو العام المناسب، على الأقل للفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز. لكننا نتحدث عن سبع سنوات. أي نادٍ إيطالي كبير كان سينتظر كل هذه المدة؟
هذا لا يعني التقليل من شأن إمكانيات تياجو موتا وفابريجاس كمدربين، بل يمكن القول فقط إن إيطاليا لا تحب اللعب الجيد فقط، تريد النتائج، فوراً، سواء كانت بكرة قدم صحيحة أو خاطئة!.
ليس هذا بعدًا حتميًا عن كرة القدم الجميلة، ولكن لأن الحالات التي يفوز فيها الفائزون بلعبهم الجيد نادرة جدًا في هذه الرياضة. وفي بعض الأماكن، ما يهم في النهاية هو الفوز، وليس تقديم عرض رائع!.