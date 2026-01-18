كلمات أرعبت جمهور الهلال .. رسالة من زوجة روبن نيفيش بين احتمالية الرحيل وسوء الفهم!

منذ أسابيع مضت، جدد الهلال عقد لاعب وسطه الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، بعدما كان على مشارف دخول الفترة الحرة في يناير الجاري.

انتظر بعدها جمهور الهلال نبأ التجديد لزميله البرتغالي روبن نيفيش، لتستمر ثنائية وسط الملعب كما هي، لكن حتى وقتنا هذا، لم يطرأ أي جديد في ملفه، ودخل بالفعل الفترة الحرة في عقده، ما يتيح له حاليًا التوقيع لأي نادٍ جديد على أن ينضم له مجانًا في نهاية الموسم الجاري.

الصحف السعودية بدأت تفتش وراء هذا الملف، لتؤكد امتلاك البرتغالي لعدة عروض إنجليزية بالفعل على طاولته، يقوم بدراستها، بهدف الانضمام لأحد أندية البريميرليج في الشتاء الجاري، بحثًا عن التواجد في أوروبا قبل أشهر من كأس العالم 2026.