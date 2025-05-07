"بعد أيام قليلة من مناشدات جمهور الأهلي لوكيله!" .. خطوة مرتقبة في مستقبل سعود عبدالحميد

حقق حلم الاحتراف الأوروبي ولكنه لم يثبت نفسه حتى الآن..

عاد جدل مستقبل الظهير الأيمن الشاب سعود عبدالحميد، ليطفو على الساحة الرياضية السعودية مجددًا؛ خلال الساعات القليلة الماضية.

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سعود البالغ من العمر 25 سنة، انضم إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي روما في صيف 2024؛ قادمًا من عملاق الرياض الهلال.

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لكن منذ الانتقال إلى روما.. لم ينجح اللاعب في حجز مكانٍ له، بـ"التشكيل الأساسي" لفريق العاصمة الإيطالية؛ لتخرج الكثير من الأخبار بشأن مستقبله، سواء بالعودة إلى السعودية أو الانضمام لفريق أوروبي آخر.