قالوا "خسيس" ونسي جمهور الأهلي ما عاشه .. تصريح إيفان توني الذي "ظلم" عمر السومة!

إن كان على تاريخ عمر السومة الأهلي "رقميًا" فهو معلوم للجميع .. النجم الذي قاد الفريق لحصد كأس ولي العهد (2014-2015)، الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين (2015-2016)، بجانب كأس السوبر السعودي (2016-2017).
وهو نفسه اللاعب الذي سجل 193 هدفًا وصنع 28 آخرين على مدار 239 مباراة مع الأهلي في مختلف البطولات.
وإن كان على مواقف "إنكار الذات"، فـ"العقيد" لم يُقصر في المواقف الصعبة مع الأهلي على مدار ثماني سنوات..
أحد أبرز مواقف السومة التي ينساها البعض، ما فعله في فترة جائحة كورونا، عندما أعلن تضامنه مع الأزمة المالية التي يعاني منها الأهلي في ذاك التوقيت، وخرج مصرحًا عبر قناة "أبو ظبي": " كل شيء ممكن، لكن أنا من جهتي كلاعب مع اتحاد الكرة ووزارة الرياضة، أي شيء يرونه مناسبًا سأوافق عليه. ألعب بالدوري السعودي منذ ست سنوات، خيري ورزقي من المملكة، لذلك أنا تحت أمرهم بما يرونه مناسبًا".
وأضاف: "رزقي وخيري من النادي، لذلك مهما قدمت لا يمكن أن أجازيهم، وأنا جاهز لكل شيء، وبغض النظر عن أنني لاعب في الراقي، فأنا أحب هذا النادي".
أما الموقف الآخر الذي يتناساه هو توقيعه على "بياض" لتجديد عقده في موسم 2020-2021، بهدف تسهيل حصول الأهلي على شهادة الكفاءة، في وقت كان يعاني به النادي من أزمة مالية طاحنة.
تلك اللفتة لم يتحدث عنها السومة ولم يزايد بها، إنما كشفها طارق كيال؛ المشرف العام السابق على الكرة بالأهلي، حيث قال لبرنامج "كورة": "هناك من قال إن السومة والحارس محمد العويس كانا يقصدان أن مهر الدوري الذي لم تقدمه الإدارة عبارة عن أموال، هما لم يقصدا ذلك، وإلا ما كانا قد وقعا على بياض لتجديد عقديهما من أجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية وقيد لاعبين جدد بالفريق، وأمام عيني وقع السومة على ورقة لم يقرأها حتى، وقال (إذا أردتم أن أوقع على تنازل عن كافة المستحقات سأوقع)".
وأضاف: "السومة والعويس منقهران على وضع الأهلي، وقصدا من كلمة مهر البطولات، والبطولات تحتاج إلى أدوات، وقعا على بياض من أجل التعاقد مع لاعبين جدد، لحصد البطولات، لكنهما فوجئا بالتعاقد مع لاعب مصاب في الشتاء، وهو ما أغضبهما".
يمكننا أن نسرد من المواقف الكثير التي تنفي تهمة "الخسة" عن عمر السومة .. لكن هذا قدر الأساطير، أحيانًا يدفعون فواتير لا تخصهم في المقام الأول!