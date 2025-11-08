"عار الهبوط لن يُمحى أبدًا" .. تيفو غريب يغزو مدرجات الأهلي وجمهور الاتحاد يحتفي برقم قياسي!

بدأ النادي الأهلي موسمه الجديد 2025-2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما افتتح مشواره بتحقيق لقب كأس السوبر السعودي، ليبعث برسالة قوية إلى جماهيره ومنافسيه بأنه قادم هذا الموسم بطموحات كبيرة، تحت قيادة مدربه الألماني ماتياس يايسله، الذي أعاد للفريق شخصيته القوية ولمسته الهجومية المعروفة.

ورغم البداية المشرقة، فإن مشوار الأهلي في دوري روشن السعودي للمحترفين لم يسر على نفس الوتيرة، حيث عانى الفريق من تذبذب في المستوى والنتائج خلال الجولات السبع الأولى من المسابقة، مكتفيًا بتحقيق 3 انتصارات و4 تعادلات دون أي هزيمة، ليجد نفسه في منتصف جدول الترتيب، في انتظار استعادة إيقاع الانتصارات والعودة للمنافسة على القمة.

أما على الساحة القارية، فقد أظهر الأهلي وجهًا مغايرًا في دوري أبطال آسيا – النخبة، إذ انطلق بقوة مدهشة حينما قلب تأخره أمام ناساف كارشي الأوزبكي من (0-2) إلى فوز كبير (4-2)، في مباراة أظهرت الشخصية القتالية للفريق. وواصل بعدها نتائجه الإيجابية بتعادل مثير (2-2) أمام الدحيل القطري، ثم اكتساح الغرافة القطري برباعية دون رد، قبل أن يحقق فوزًا مهمًا على السد القطري بهدفين مقابل هدف، ليؤكد جاهزيته الجدية للمنافسة على اللقب الآسيوي.

وفي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، واصل الفريق حضوره القوي وتأهل إلى ربع النهائي بعد سلسلة من العروض المميزة، ليبرهن على قدرته على اللعب على أكثر من جبهة في الموسم ذاته.

غير أن الفرحة الأهلاوية لم تكتمل، بعدما تلقى الفريق خسارة مؤلمة أمام بيراميدز المصري بنتيجة (1-3) في نهائي كأس القارات الثلاث "الإنتركونتيننتال"، ليكتفي بالمركز الثاني في البطولة الدولية التي جمعت أبطال القارات، في تجربة أكسبت الفريق خبرة إضافية ستخدمه في مشواره القادم.