"ضربة قاسية لجماهير ليفربول" .. ستيفن جيرارد ينتقد تصريحات آرني سلوت بشأن لقب الدوري الإنجليزي

وقد أثيرت تساؤلات حول استمرار وجود سلوت طوال موسم 2025-26، مع تراجع المعايير الجماعية في ميرسيسايد على الرغم من الإنفاق القياسي الذي تمت الاستمتاع به الصيف الماضي.

وقد تم التكهن بعودة عاطفية ليورجن كلوب إلى بيئته المألوفة، في حين اشتدت الأحاديث حول تولي تشابي ألونسو زمام الأمور في مرحلة ما بعد إقالة الفائز بكأس العالم من ريال مدريد.

وقد تم حتى اقتراح أن جيرارد قد يتم الترحيب بعودته إلى أنفيلد، حيث أظهر قائد منتخب إنجلترا السابق عند فوزه بلقب الدوري الاسكتلندي مع رينجرز أنه قادر على إحداث فرق في الملعب.

واجه جيرارد صعوبات في أستون فيلا وفي الدوري السعودي للمحترفين مع الاتحاد بعد مغادرته جلاسكو، بينما يعمل البالغ من العمر 45 عامًا الآن كمحلل كروي، لكنه قد يكون له مستقبل في ما لا يزال موطنه الروحي.

يعتقد ديتمار هامان أن جيرارد يمكن أن يخلف سلوت، حيث قال لاعب وسط الريدز السابق لـ CasinoBeats: "لا أعتقد أن انضمام ستيفن جيرارد أمر مستبعد. أحيانًا عليك أن تفكر خارج الصندوق، وهو لا يعمل حاليًا. المدرب يتعرض لضغوط. يمكن أن يتغير الوضع يوميًا أو أسبوعيًا في ليفربول في الوقت الحالي. لو أخبرتني في بداية الموسم أن هناك احتمال ألا يكون سلوت موجودًا في نهاية الموسم، لقلت لك إن هذا مستحيل. الآن وصلنا إلى نقطة حيث يمكن أن يحدث هذا بالفعل، وهو ما لم أكن أعتقد أنه ممكن. هذا يوضح مدى سرعة تغير الأمور في كرة القدم".

وأضاف: "أعتقد أن انتقال جيرارد إلى ليفربول له سحره، يجب أن أقول ذلك. الأمر يعتمد على ما سيحدث في الأسابيع القليلة المقبلة".