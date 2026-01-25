جماهير بنفيكا تقتحم مقر التدريبات .. وريو كوستا يرد على إقالة مورينيو

وصلت مجموعة من 200 مشجع متشدد إلى مقر تدريب النادي مطالبين بمقابلة شخصيات بارزة في النادي. في البداية، سُمح لأربعة ممثلين فقط بالدخول، لكنهم أصروا على دخول المجموعة بأكملها. رغبةً في تجنب المزيد من التوتر، وافقت السلطات في النهاية على دخولهم، وتجمع المشجعون في أحد ملاعب التدريب حيث التقى بهم مورينيو وأوتامندي وسابروسا. لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للمحادثة التي استمرت ساعة كاملة، لكن الأجواء وصفت بأنها كانت متوترة. أعرب المشجعون عن "استيائهم المتزايد" من مسار النادي وغادروا في النهاية ملعب التدريب بعد ساعة من وصولهم، لكن الرسالة كانت واضحة: يجب تحسين النتائج بسرعة لتهدئة غضب المشجعين.

يأتي هذا العرض العلني للغضب في أعقاب حادثة سابقة، حيث أمر مورينيو لاعبيه، بعد هزيمة فريقه في نصف نهائي كأس الرابطة أمام براجا في وقت سابق من هذا الشهر، بالنوم في ملعب التدريب "للتفكير كثيرًا" في أدائهم، وهي عقوبة غير عادية حظيت باهتمام إعلامي كبير في ذلك الوقت.