أحمد فرهود

إلى جماهير الأهلي .. حتى بيب جوارديولا ارتكب نفس خطأ ماتياس يايسله القاري "فسامحوه بشرط"!

قطاع كبير من جماهير الأهلي انقلب على ماتياس يايسله..

عندما تتولى القيادة الفنية لفريقٍ كبير، يجب أن يُنافس على كافة الألقاب المُمكنة؛ فهُنا.. أي قرار ستتخذه "سيكون محسوبًا عليك"، بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني.

هذا ما حدث مع الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ الذي قرر إراحة 6 لاعبين "دفعة واحدة"، في المواجهة الماضية ضد نادي الشارقة الإماراتي.

الأهلي خسر (0-1) ضد الشارقة، مساء يوم الإثنين الماضي، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

خسارة الأهلي جمدته عند النقطة العاشرة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب منطقة الغرب؛ وبفارق 5 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر"، و3 نقاط عن الوحدة الإماراتي "الوصيف" ونقطة عن تراكتور سازي الإيراني "الثالث".

طبعًا.. الضغوطات على الفريق الأهلاوي في النخبة الآسيوية، زادت كثيرًا في الموسم الحالي؛ خاصة أنه يحمل لقب النسخة الأخيرة، التي حققها في 2024-2025.

وهُنا.. اشتعلت مُطالبات بـ"إقالة" يايسله من القيادة الفنية للأهلي؛ وذلك بسبب ما تم اعتباره قرارات مُتخبطة من المدير الفني الألماني، أسفرت عن الهزيمة أمام النادي الإماراتي.

    إلى جماهير الأهلي.. عندما كرر بيب جوارديولا "واقعة" ماتياس يايسله!

    المثير في الأمر أن المدير الفني بيب جوارديولا أو "العبقري الإسباني" كما يُلقب، كرر نفس تصرف مدرب الأهلي الشاب ماتياس يايسله؛ وذلك خلال مباراة فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي ضد باير ليفركوزن الألماني، يوم الثلاثاء الماضي.

    جوارديولا أجرى 9 أو 10 تبديلات على "التشكيل الأساسي" لمانشستر سيتي ضد باير ليفركوزن، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    ونتيجة مُغامرة جوارديولا؛ كانت هي خسارة السيتزنس (0-2) على أرضه ووسط جماهيره، أمام النادي الألماني.

    هذه الخسارة جمدت رصيد مانشستر سيتي عند النقطة العاشرة، في "المركز التاسع" بجدول ترتيب مرحلة الدوري من المسابقة الأوروبية العريقة؛ وبفارق 5 نقاط عن نادي آرسنال الإنجليزي، صاحب الصدارة.

    بعد الهزيمتين.. مبررات بيب جوارديولا وماتياس يايسله "واحدة"

    الثنائي الألماني والإسباني ماتياس يايسله وبيب جوارديولا خرجا أمام وسائل الإعلام؛ بعد هزيمة كل من الأهلي ومانشستر سيتي، قاريًا.

    وتحدث يايسله وجوارديولا عن نفس المبررات، التي جعلتهما يغيّران عدد كبير من اللاعبين في "التشكيل الأساسي"، ضد كل من الشارقة الإماراتي وباير ليفركوزن الألماني؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: وضع الناديان الجيد في المسابقة القارية.

    * ثانيًا: ضغط المباريات وضرورة إراحة اللاعبين.

    بمعنى.. كل من يايسله وجوارديولا وجدا أن مسألة تأهُل الأهلي ومانشستر سيتي، إلى الدور القادم من المسابقتين القارتين؛ هو أمر مؤمن ولا يدعو للقلق.

    لذلك.. قرر المديران الفنيان إراحة عدد كبير من اللاعبين للاستحقاقات القادمة؛ حيث أن الأهلي سيواجه القادسية في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يلتقي السيتزنس مع ليدز يونايتد في الجولة 13 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

    ويضع الأهلي لقب الكأس في مقدمة أولوياته؛ خاصة في ظل معاناته الكبيرة، من تذبذب النتائج في دوري روشن السعودي للمحترفين.

    أما مانشستر سيتي الذي يحتل "المركز الثالث" بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي؛ فلا يريد أن يتسع الفارق مع نادي آرسنال "المتصدر"، إلى أكثر من 7 نقاط.

    يايسله وجوارديولا.. "الصواب والخطأ" اجتمعا في قرار واحد فقط

    لكن.. وسط مبررات الألماني ماتياس يايسله والإسباني بيب جوارديولا، المديران الفنيان لناديي الأهلي ومانشستر سيتي؛ يجب أن نشير أنهما على حق وعلى خطأ في نفس الوقت.

    وإذا نظرنا بالعقل؛ سنجد أن "روزنامة" الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 مزدحمة للغاية، لذلك يجب التدوير بين اللاعبين.

    هذا التدوير سيقلل من خطر إصابة اللاعبين، مع وصولهم إلى المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي؛ وهم في قمة الجاهزية البدنية.

    إلا أنه لا يجوز أبدًا إراحة 6 أو 9 أو 10 لاعبين في مباراة واحدة؛ خاصة إذا كان الفريق لم يضمن التأهُل بعد.

    وربما موقف الأهلي في النخبة الآسيوية أفضل؛ حيث يتأهل أول 8 أندية من أصل 12 في منطقة الغرب، إلى دور ثمن النهائي.

    وأساسًا.. الأهلي "الرابع" يملك 10 نقاط؛ وبفارق 7 نقاط كاملة عن صاحب "المركز التاسع"، وهو ما يجعل تأهُله مسألة وقت فقط.

    لذلك.. ربما الأزمة فيما فعله جوارديولا؛ خاصة أن حسابات التأهُل في دوري أبطال أوروبا تختلف تمامًا، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: أصحاب المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري؛ سيتأهلون "مباشرة" إلى ثمن النهائي.

    * ثانيًا: أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في مرحلة الدوري؛ سيخوضون "ملحقًا" للتأهُل إلى ثمن النهائي.

    وبهزيمته أمام باير ليفركوزن الألماني؛ تجمد مانشستر سيتي عند النقطة العاشرة في "المركز التاسع"، بينما فوزه كان سيجعله يحتل "الوصافة".

    وإذا استمر السيتزنس خارج الـ8 الأوائل، فإنه سيضطر لخوض "ملحق" للتأهُل إلى ثمن النهائي؛ ما يعني زيادة ضغط الروزنامة، وكذلك إمكانية الخروج المبكر من البطولة.

    كلمة أخيرة إلى جماهير الأهلي.. مع شرط ضروري!

    وبعد كل ما ذكرناه.. يجب توجيه رسالة إلى جماهير النادي الأهلي؛ بأن ما فعله المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، من إراحة عدد كبير من لاعبيه في مباراة الشارقة الإماراتي، تصرف يقوم به أكبر المدربين العالميين.

    ومن هُنا.. من الممكن مسامحة يايسله على ما يراه الجمهور "خطأ" في مباراة الشارقة؛ خاصة أن موقف الفريق الأهلاوي في دوري أبطال آسيا "النخبة"، جيد بالفعل.

    والمهم الآن بالنسبة للمدرب، أن يُركز على الفترة القادمة؛ كما أصبح من الضروري جدًا للجماهير، أن تدعم فريقها - خاصة قبل مباراة صعبة ضد القادسية في ربع نهائي كأس الملك -.

    بمعنى.. أن خطأ مثل الذي حدث من الممكن تجاوزه؛ بشرط طبعًا أن لا يقوم يايسله، بمواصلة غلطاته أو قراراته العشوائية.

    هذا لا ينطبق على الأهلي فقط، بل كل الأندية التي تُنافس على الألقاب؛ حيث أن التوقف عند خسارة ما، قد يؤدي إلى ضياع الموسم بأكمله.

    لكننا نركز على الأهلي هُنا؛ باعتبار أن الحديث في تقريرنا عنه، إلى جانب أن الفريق لا يزال حيًا في كل الألقاب أساسًا.

    نعم.. الأهلي قريب من التأهُل إلى ثمن النهائي الآسيوي؛ بالإضافة إلى وصوله لدور الـ8 في كأس خادم الحرمين الشريفين، واحتلاله "المركز الرابع" في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة - بفارق 8 نقاط عن النصر "المتصدر" -.

