إلى جماهير الأهلي .. حتى بيب جوارديولا ارتكب نفس خطأ ماتياس يايسله القاري "فسامحوه بشرط"!

عندما تتولى القيادة الفنية لفريقٍ كبير، يجب أن يُنافس على كافة الألقاب المُمكنة؛ فهُنا.. أي قرار ستتخذه "سيكون محسوبًا عليك"، بكل ما تحمله هذه الكلمات من معاني.

هذا ما حدث مع الألماني الشاب ماتياس يايسله، المدير الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ الذي قرر إراحة 6 لاعبين "دفعة واحدة"، في المواجهة الماضية ضد نادي الشارقة الإماراتي.

الأهلي خسر (0-1) ضد الشارقة، مساء يوم الإثنين الماضي، على ملعب "الإنماء" في مدينة جدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

خسارة الأهلي جمدته عند النقطة العاشرة، في "المركز الرابع" بجدول ترتيب منطقة الغرب؛ وبفارق 5 نقاط عن نادي الهلال "المتصدر"، و3 نقاط عن الوحدة الإماراتي "الوصيف" ونقطة عن تراكتور سازي الإيراني "الثالث".

طبعًا.. الضغوطات على الفريق الأهلاوي في النخبة الآسيوية، زادت كثيرًا في الموسم الحالي؛ خاصة أنه يحمل لقب النسخة الأخيرة، التي حققها في 2024-2025.

وهُنا.. اشتعلت مُطالبات بـ"إقالة" يايسله من القيادة الفنية للأهلي؛ وذلك بسبب ما تم اعتباره قرارات مُتخبطة من المدير الفني الألماني، أسفرت عن الهزيمة أمام النادي الإماراتي.