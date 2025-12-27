فيديو | "ترفع عارك، تشتكي جارك" .. جماهير الاتحاد تواصل السخرية من الأهلي رغم عقوبة "البنر المسيء"!

وشهدت مباراة الديربي بين الاتحاد والأهلي، على ملعب الإنماء، في نوفمبر الماضي، جدلًا كبيرًا من المدرجات، بعد ظهور "بنر" يحمل عبارة "عار الهبوط لن يُمحى للأبد"، في إشارة تم اعتبارها مسيئة تجاه الراقي، في المباراة التي انتهت بخسارة العميد بنتيجة (0-1).

وخرج نادي الاتحاد لينفي مسؤوليته عن تلك الواقعة، بجانب تأكيدات من قِبل رابطة الدوري السعودي، بأنها لا تعلم أي شيء عن اللافتة المسيئة.

وأشارت تقارير إلى قيام شخصين برفع اللافتة خلال مباراة الديربي، وكانا يرتديان قميص الأهلي، قبل أن يتوجهان إلى مدرج الاتحاد، ليقوما بخلع قميص الراقي، وفق ما أظهرته كاميرات المراقبة.

وعلى خلفية الواقعة، تمكنت الجهات المختصة من إلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في رفع اللافتة المسيئة، حيث تم التحفظ عليهم وفتح تحقيق رسمي للوقوف على ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتسببين.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، توقيع عقوبة ضد نادي الاتحاد، بغرامة مالية قدرها 200 ألف ريال سعودي، باعتباره مستضيف الديربي وتقع عليه بعض المسؤولية، فضلًا عن حرمان العميد من جماهيره لمباراة واحدة، مع تعليق هذه العقوبة لمدة 4 شهور.

هذا الأمر يعني أنه في حالة قيام جمهور الاتحاد بأي مخالفة، في أي مباراة، خلال الأربعة أشهر المُقبلة، سيتم تطبيق العقوبة في المباراة التالية وبشكل فوري، مع اعتبار القرار قابلًا للاستئناف.