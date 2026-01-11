فيديو | بعد تصرفه مع برادلي .. جماهير آرسنال تطالب مارتينيلي بتكرار أزمة ليفربول أمام بورتسموث!

رغم اعتذاره عمّا فعله في مباراة ليفربول، إلا أن جابرييل مارتينيلي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، بات مُطالبًا من قِبل جماهير الجانرز، بتكرار تصرفه المثير للجدل، أمام بورتسموث.
- Getty Images Sport
مارتينيلي بطل معركة بورتسموث
على ملعب فراتون بارك، تمكن آرسنال من حجز بطاقة العبور إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما نجح في قلب الطاولة على بورتسموث، من التأخر بهدف، إلى الفوز بنتيجة (4-1)، في مباراة الدور الثالث.
ولعب جابرييل مارتينيلي دور البطولة، في ليلة تأهل الجانرز، رغم تقدم بورتسموث عن طريق كولبي بيشوب في الدقيقة الثالثة، ثم تعادل آرسنال بهدف جاء عن طريق الخطأ من أندري دوزيل بالدقيقة الثامنة، قبل أن ينتفض مارتينيلي بـ"هاتريك"، في الدقائق 25 و51 و72.
المباراة كانت شاهدة على إصابة اثنين من لاعبي بورتسموث، سواءً الجناح هارفي بلاير أو "بديله" فرانكو أوميه، الذي تسببت إصابته في نقص عددي للفريق، بسبب نفاد تغييراته.
جماهير آرسنال لمارتينيلي: ادفعه إلى الخارج!
وتداول نشطاء مقطع فيديو لجماهير آرسنال، المتواجدة في ملعب مباراة الكأس، لرصد رد فعلهم بشأن إصابة اللاعب أوميه، رقم "15"، الذي غادر الملعب برفقة الطاقم الطبي.
جماهير الجانرز ظلت تردد "جابي جابي ادفعه إلى الخارج"، وكأنها تطالب مارتينيلي بتكرار ما فعله في مباراة ليفربول، أمام بورتسموث، في رسالة أثارت بشأن ما إذا كانت ساخرة، أو دفاعية عن نجم الفريق الذي تعرض للكثير من الانتقادات، خلال الأيام الماضية.
- Getty
ماذا فعل نجم الجانرز في مباراة ليفربول؟
وكان جابرييل مارتينيلي، قد ارتكب تصرفًا مثيرًا للجدل، خلال مباراة ليفربول وآرسنال، حينما قام بدفع اللاعب كونور برادلي خارج الملعب، بعد سقوط الأخير فوق أرض الميدان، حيث كان يعاني من الإصابة.
لاعب آرسنال كان يظن بأن منافسه يتعمد إضاعة الوقت، إلا أن برادلي كان يعاني من جروج خطيرة، بالفعل، الأمر الذي عرّض مارتينيلي، الذي نال بطاقة صفراء، لهجوم شرس، عقب مباراة القمة التي انتهت بالتعادل السلبي.
هذا التصرف الخشن دفع قائد مانشستر يونايتد، روي كين، لشن هجوم عنيف ضد مارتينيلي، حيث وصفه بأنه "عار"، عبر قناة سكاي سبورتس، فيما خرج لاعب آرسنال، ليعلن اعتذاره عن تلك الواقعة، حيث نشر قصة عبر منصة (إنستجرام)، قائلًا "لقد راسلت كونور (برادلي) واعتذرت له بالفعل، لم أفهم حقًا أنه أصيب بجروح خطيرة في تلك اللحظة، أود أن أقول إني آسف للغاية بسبب رد فعلي، أتمنى لكونور كل التوفيق والشفاء العاجل".
- (C)Getty Images
مارتينيلي رجل لطيف
وكان ميكيل أرتيتا، قد خرج للدفاع عن جابرييل مارتينيلي، في المؤتمر الصحفي عقب مباراة ليفربول، حيث قال "معرفتي بجابي تؤكد أنه رجل رائع ولطيف، وربما لم يدرك ما حدث".
في المقابل، علّق آرني سلوت، مدرب ليفربول، على تلك الواقعة، بقوله "أخشى الأسوأ بالنسبة إلى كونور برادلي. لا أعرف، لكنه اضطر للخروج على نقالة"، فيما تحدث بدوره عن مارتينيلي، قائلًا "لا أعرفه ولكنه يبدو رجلًا لطيفًا".
وأضاف "مشكلة كرة القدم بشكل عام، أن هناك الكثير من إضاعة الوقت وتظاهر اللاعبين بالإصابة، لدرجة أنك قد تشعر بالإزعاج، لأنك تعتقد أن منافسك يضيع الوقت، لا يمكنك أن تتوقع من مارتينيلي أن يفكر بهذا الوضوح في الدقيقة 90+4، ولكني متأكد بنسبة 100% أنه لو كان يعلم ما قد تكون عليه الإصابة، لما فعل ذلك أبدًا".
- AFP
ما ينتظر آرسنال
وحافظ آرسنال على مسيرته المذهلة مع ميكيل أرتيتا، خلال موسم 2025-2026، حيث قطع تذكرة العبور إلى الدور الرابع في كأس الاتحاد، فيما يستعد الجانرز لمباراة الديربي أمام تشيلسي، الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية "كاراباو".
وتعثر آرسنال مع ليفربول، حامل اللقب، بالتعادل السلبي، في قمة الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أن ذلك لم يمنع الجانرز من مواصلة الانفراد في صدارة البريمييرليج، بعد وصوله للنقطة 49، ليبتعد بفارق ست نقاط عن مانشستر سيتي "الوصيف"، مستفيدًا من تعثر كتيبة جوارديولا بالتعادل في آخر ثلاث مباريات.
وتنتظر آرسنال العديد من المواجهات النارية، خلال شهر يناير، حيث يخوض اختبار صعب أمام إنتر الإيطالي في 20 يناير، فيما يلتقي بنظيره مانشستر يونايتد، في الدوري الإنجليزي، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.