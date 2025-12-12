Jamal Sellami Yazan Al-Naimat JordanGetty
محمود خالد

"ليست دموع الفرح" .. مدرب الأردن يبكي على إصابة يزن النعيمات ويعترف بفضل "صديقه" رينارد!

السعودية والأردن في نصف نهائي كأس العرب 2025..

يكفي أن تشاهد الدموع في عيون المدرب، كي تدرك قيمة اللاعب الذي خرج مصابًا من أرض الميدان، فذاك هو نجم منتخب الأردن، يزن النعيمات، وهكذا كان رد فعل جمال السلامي.

المنتخب الأردني حجز تذكرة العبور إلى نصف نهائي كأس العرب 2025، بينما تلقى ضربة موجعة بإصابة أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي للنشامى، في ليلة الفوز على العراق، بهدف نظيف.

  • مباراة الأردن والعراق في كأس العرب

    ماذا حدث في قمة الأردن والعراق؟

    وتمكن علي علوان، من التوقيع على هدف الأردن الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 41، من مباراة ربع نهائي كأس العرب، التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية.

    وشهدت المباراة، إصابة قوية للمهاجم يزن النعيمات، وكذلك خروج المدافع حسام أبو الدهب برفقة الطاقم الطبي، فيما وقّع عودة الفاخوري على هدف آخر تم إلغاؤه بداعي التسلل.

    ولعب يزيد أبو ليلى، حارس مرمى الأردن، دورًا كبيرًا في التأهل لنصف النهائي، بعدما تصدى لأكثر من تسديدة محققة، سواءً في الدقيقة 70، بإبعاد تسديدة علي جاسم من خارج المنطقة، أو بتسديدة داخل منطقة الـ6 ياردة من حسن عبد الكريم، أبدع الحارس في التصدي لها.

    وضرب الأردن موعدًا مع المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب 2025، وذلك بعد نجاح الأخضر في حجز بطاقة الصعود على حساب فلسطين بنتيجة (2-1).

  • هذه ليست دموع الفرح

    وظهر المدير الفني للأردن، جمال السلامي، متأثرًا لدرجة البكاء، بعد المباراة، فيما صرّح لقنوات "الكأس" القطرية، بأن هذه ليست دموع الفرح، والفوز ليس له طعم، بسبب إصابة يزن النعيمات.

    إصابة النعيمات أجبرت المدرب على إنهاء حديثه سريعًا، لعدم قدرته على المواصلة بسبب البكاء، واصفًا الأمر بأنه "سيئة كبيرة" للمنتخب الأردني.

    وأضاف السلامي أن يزن النعيمات دائمًا ما يتحامل على نفسه، وفعل هذا الأمر في آخر مباراة تحضيرية في الأردن، وتمكن من العودة، مضيفًا أن إصابته أثرت على المنتخب الأردني، وكرة القدم وجدت من أجل لاعبين مثل يزن، وسبب تأثره لأنه يعد عنصرًا مهمًا، وفردًا من أفراد العائلة.

  • الصليبي يضرب يزن النعيمات

    وأفادت قنوات الكأس القطرية، بأن يزن النعيمات، تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 و9 شهور.

    وطبقًا لذلك، فإن النعيمات - عمليًا - بات خارج حسابات الأردن، في نهائيات كأس العالم 2026، التي تشهد مشاركة النشامى لأول مرة في تاريخه، حيث يواجه منتخبات الأرجنتين، حامل اللقب، والجزائر والنمسا.

  • رينارد له فضل كبير عليّ

    في المقابل، أغدق السلامي، المديح للفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، خلال المؤتمر الصحفي بعد مباراة العراق، واصفًا إياه بأنه من أعز أصدقائه، وله فضل كبير عليه للوصول إلى هذا المستوى (التدريبي).

    في المقابل، قال مدرب الأردن إنه يشكر رينارد، ولكنها تظل مواجهة فوق أرض الميدان، والأهم أن تصير على المستوى المطلوب.

    ورغم إشارته إلى أن المنتخب السعودي نال يوم راحة إضافي، بعد فوزه - بالأمس - أمام فلسطين، إلا أن لاعبي الأردن بدأوا الاستشفاء بعد المباراة مباشرة.

    وأرجح السلامي بأنه قد يجري بعض التغييرات، في ظل "التعددية" التي يتمتع بها المنتخب الأردني، وهذا يعطيه الاطمئنان، كون الجميع يعرف أدواره.

  • ما قاله مدرب العراق

    على صعيد آخر، أعرب الأسترالي جراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، عن إحباطه الكبير إزاء الخسارة أمام الأردن، مضيفًا أن أسود الرافدين كانوا يستحقون التأهل، خاصة في ظل الأداء الذي قدموه في الشوط الثاني.

    وقال أرنولد، في المؤتمر الصحفي، إن الدرس الذي تعلمه من مواجهة الأردن، هو ضرورة البدء بشكل قوي؛ موضحًا أن لاعبي النشامى كانوا "موحدين" منذ بداية اللقاء، والعراق بدأ اللعب في الشوط الثاني.

  • ما حدث في كأس العرب "فيفا قطر 2025"

    وانطلقت النسخة الثانية من بطولة كأس العرب 2025، تحت مظلة الفيفا، في قطر، في الأول من ديسمبر، وتستمر حتى الخميس المُقبل.

    وأسفرت القرعة عن توزيع الـ16 منتخبًا المشارك في البطولة، على 4 مجموعات مختلفة؛ وذلك على النحو التالي:

    * المجموعة الأولى: قطر، تونس، سوريا وفلسطين

    * المجموعة الثانية: السعودية، المغرب، عُمان وجزر القمر.

    * المجموعة الثالثة: مصر، الإمارات العربية المتحدة، الأردن والكويت.

    * المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين والسودان.

    وتأهلت منتخبات "فلسطين، سوريا، المغرب، السعودية، الأردن، الإمارات، الجزائر والعراق"، إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب 2025.

    وتمكنت منتخب الأردن من العبور إلى نصف النهائي، بعد الفوز على العراق بهدف نظيف، فيما فازت السعودية على حساب فلسطين بنتيجة (2-1)، فيما تمكن وليد أزارو من قيادة المغرب للعبور إلى دور الأربعة، بعد الإطاحة بسوريا بنتيجة (1-0).

    وتقام مباراتا نصف النهائي على ملعبي البيت وخليفة الدولي، في 15 ديسمبر، فيما تلعب مواجهتا المركز الثالث والنهائي (الذي يستضيفه ملعب لوسيل) في 18 ديسمبر.

    ويحمل منتخب الجزائر لقب النسخة الأخيرة من بطولة كأس العرب، والتي أُقيمت في دولة قطر أيضًا عام 2021؛ وذلك بعد فوزه (2-0) على تونس، في المباراة النهائية على ملعب "البيت" بمدينة الخور.

0