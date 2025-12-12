"ليست دموع الفرح" .. مدرب الأردن يبكي على إصابة يزن النعيمات ويعترف بفضل "صديقه" رينارد!

وتمكن علي علوان، من التوقيع على هدف الأردن الوحيد من علامة الجزاء في الدقيقة 41، من مباراة ربع نهائي كأس العرب، التي أقيمت على ملعب المدينة التعليمية.

وشهدت المباراة، إصابة قوية للمهاجم يزن النعيمات، وكذلك خروج المدافع حسام أبو الدهب برفقة الطاقم الطبي، فيما وقّع عودة الفاخوري على هدف آخر تم إلغاؤه بداعي التسلل.

ولعب يزيد أبو ليلى، حارس مرمى الأردن، دورًا كبيرًا في التأهل لنصف النهائي، بعدما تصدى لأكثر من تسديدة محققة، سواءً في الدقيقة 70، بإبعاد تسديدة علي جاسم من خارج المنطقة، أو بتسديدة داخل منطقة الـ6 ياردة من حسن عبد الكريم، أبدع الحارس في التصدي لها.

وضرب الأردن موعدًا مع المنتخب السعودي في نصف نهائي كأس العرب 2025، وذلك بعد نجاح الأخضر في حجز بطاقة الصعود على حساب فلسطين بنتيجة (2-1).