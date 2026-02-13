لا يزال مصير نواف العقيدي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، محل تساؤلات، خاصة بعدما بات البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للفريق، يعتمد بصورة كاملة على الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس، ليصبح الخيار الأول في مباريات العالمي، محليًا وقاريًا.
بعد جلسة تقريب وجهات النظر .. جيسوس يحسم مصير نواف العقيدي من مباراة النصر والفتح!
قرار جيسوس بعد جلسته مع العقيدي
وكان جيسوس قد عقد اجتماعًا مع نواف العقيدي، خلال الساعات الماضية، حيث أخبره بأنه لا يزال عنصرًا مهمًا ضمن حساباته الفنية، وأن مشاركته ستحين مع الفريق وفق حاجته الفنية، وبما يراه مناسبًا في المباريات، دون تحديد مباراة معينة أو بطولة.
الجديد ذكره الإعلامي علي العنزي، المقرب من البيت النصراوي، والذي أكد انضمام نواف العقيدي إلى قائمة مباراة النصر ضد الفتح، المقررة غدًا "السبت"، ضمن حساب الجولة الثانية والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي.
استبعاد آسيوي ورد دفاعي
وأثار غياب العقيدي عن مباراة أركاداج التركماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، حالة من الجدل، حيث لم يتواجد كأساسي أو بديل، في ظل تواجد بينتو في القائمة، ومبارك البوعينين على الدكة.
وفسّر سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، استبعاد نواف العقيدي من قائمة مباراة أركاداج، بأنها لا تتعلق بأي مشكلة بين الحارس والمدرب، وأن اللاعب يعاني من مشكلة طبية بالجيوب الأنفية، ولا يستطيع السفر عبر الطائرات الصغيرة، ويتطلب الأمر السفر عبر الترانزيت، ليقرر المدرب توجيه العقيدي بأن يستعد للمباراة المُقبلة، تفاديًا لإجهاده في طول السفر.
من جانبه، ذكر الإعلامي علي العنزي، إن نواف العقيدي بات خارج حسابات جيسوس، في ظل اعتماده على الحارس بينتو بصفة أساسية، حتى في البطولة الآسيوية، فيما علّق وكيل اللاعب، مشعل الصفاعي، برسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "عندما حضر أسكت الجميع بما يقدمه وتوج بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم، وعندما غاب أصبح الجميع يتحدث عنه سواء بالمدج أو الذم، لكن الغريب أن هنالك أشخاصًا يتحدثون وكأنهم أصحاب قرار داخل النادي. حقيقة "عيب".
لكي نغلق على جميع المتطاولين، نواف العقيدي ابن النصر، وسوف يقدم كل ما لديه لخدمة هذا الكيان، ويكفي "إشاعات".
مفاجأة القائمة
وبخلاف نواف العقيدي، فإن جورج جيسوس، جلب مفاجأة سعيدة لجماهير النصر، بضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، إلى قائمة مباراة الفتح، بعد أزمة "إضراب" القائد عن مباريات النصر الثلاث الماضية، لأسباب تتعلق بالاحتجاج على عدم تدعيم النصر بالصفقات الشتوية، على غرار الأندية المنافسة.
وتواجد المدافع الفرنسي محمد سيماكان، في قائمة النصر، بعد مشاركته في التدريبات بصورة طبيعية دون معاناة من أي إصابة، فيما قرر جيسوس، استبعاد لاعب الوسط العراقي حيدر عبد الكريم من القائمة.
مسيرة نواف العقيدي في الملاعب
بدأ الحارس السعودي مسيرته في الملاعب بالفئات السنية في نادي النصر، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2019.
وقد أعير العقيدي ثلاث مرات؛ لأكاديمية فالكونز (من يوليو إلى ديسمبر 2019)، الطائي (من يناير إلى يونيو 2022)، ثم الفتح (من يناير إلى يونيو 2025).
لكن عصفت به أزمة كبرى في أوائل عام 2024، إبان معسكر المنتخب السعودي للاستعداد لكأس آسيا 2023..
وقتها تمرد العقيدي على الجلوس على مقاعد البدلاء، واشترط المشاركة بشكل أساسي، ما أدى لطرده من المعسكر، مع تحويله للتحقيق.
التحقيقات أسفرت عن قرار بإيقاف العقيدي لمدة خمسة أشهر مع تغريمه 300 ألف ريال سعودي، قبل أن يعود للملاعب من جديد في يونيو 2024.
ما قيل عن العقيدي
وتابع خروج نواف العقيدي، عددًا من الانتقادات الموجّهة بحق اللاعب الذي أثر خروجه على سير المباراة، فيما تم تداول معلومات تتعلق بأزمة افتعلها حارس النصر عقب الديربي.
وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا بإيقاف نواف العقيدي لمباراتين وغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال.
وفي هذا السياق، أكد الناقد الرياضي أحمد الفهيد، أن نواف العقيدي كان مهددًا بالشطب النهائي والقضاء على مستقبله الرياضي، على خلفية أزمته مع المنتخب السعودي، في معسكر كأس آسيا 2023، ومع ذلك تحركات الجهات الرياضية المختصّة وفكروا في مصلحة اللاعب، خاصة وأنه لا يزال صغيرًا في السن، وتم اعتباره لاعبًا مهمًا ورحمة من المسؤولين، تم التغاضي عن شطبه، والاتفاق على تطبيق العقوبة القصوى تجاهه، سواءً مالية أو إدارية، على حد وصفه.
وطالب الفهيد نواف العقيدي، بترك وسائل التواصل الاجتماعي والمقاطع وسخرية الجماهير، وأن يركز على كرة القدم فقط، وأن يكون لديه انضباط نفسي داخل وخارج الملعب، خاصة وأنه عاد من فترة إيقاف طويل، فأصبح الحارس الأساسي للصقور الخضر وساهم في صعود المنتخب السعودي إلى نهائيات كأس العالم 2026.
وذكر الإعلامي سعود الصرامي، بأن نواف العقيدي، كان غاضبًا بشدة من سالم الدوسري، قائد الهلال، بسبب ما وصفه بقيام الدوسري بالضغط على حكم الديربي، للعودة إلى تقنية الفيديو، قبل العودة بإشهار البطاقة الحمراء في وجه حارس النصر.
وقال الصرامي إن نواف العقيدي وجه اتهامًا إلى سالم الدوسري بتوريطه أمام جماهير النصر، وتهديد مكانه في تشكيل الفريق، مضيفًا أن حارس الأصفر أبلغ سالم بأن تصرفه غريب ولا يرتقي بقائد المنتخب السعودي، ثم غادر مجموعة (الواتس آب) التي تجمع بين لاعبي الأخضر، بشكل نهائي.
وعلى الفور، علّق مشعل السفاعي، وكيل العقيدي، على هذا الأمر، برسالة قال فيها "أتمنى تحري الدقة بما قاله الأخ سعود الصرامي، معلومة غير صحيحة بتاتًا ولا أساس لها من الصحة".
من جانبه، شن الإعلامي وليد الفراج، هجومًا ضد نواف العقيدي، برسالة قال فيها "عليك أن تعلم أن إمكاناتك ليست عالية، أعلم أن الأمور في عينيك كبيرة، والله كاتب لنا ما عندنا غيرك، نحن متورطون بك، لا تزود في اللعب، لن تكون محمد الدعيع ولا عبد الله الدعيع، ولن تكون كبيرًا في الكرة السعودية.
أنت ظهرت لأن السعودية بها أزمة حراس مرمى، ما عندنا غيرك، وليس لأنك أفضل المواهب. أرجوك لا تشغل بالك خارج الملعب، ولا تثق كثيرًا في إمكاناتك، لأنها ليس عالية بالأساس، فلا تثق كثيرًا بنفسك، لأنك نكبت النصر في مباراتين".