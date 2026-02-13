بعد جلسة تقريب وجهات النظر .. جيسوس يحسم مصير نواف العقيدي من مباراة النصر والفتح!

وأثار غياب العقيدي عن مباراة أركاداج التركماني، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، حالة من الجدل، حيث لم يتواجد كأساسي أو بديل، في ظل تواجد بينتو في القائمة، ومبارك البوعينين على الدكة.

وفسّر سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق بنادي النصر، استبعاد نواف العقيدي من قائمة مباراة أركاداج، بأنها لا تتعلق بأي مشكلة بين الحارس والمدرب، وأن اللاعب يعاني من مشكلة طبية بالجيوب الأنفية، ولا يستطيع السفر عبر الطائرات الصغيرة، ويتطلب الأمر السفر عبر الترانزيت، ليقرر المدرب توجيه العقيدي بأن يستعد للمباراة المُقبلة، تفاديًا لإجهاده في طول السفر.

من جانبه، ذكر الإعلامي علي العنزي، إن نواف العقيدي بات خارج حسابات جيسوس، في ظل اعتماده على الحارس بينتو بصفة أساسية، حتى في البطولة الآسيوية، فيما علّق وكيل اللاعب، مشعل الصفاعي، برسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "عندما حضر أسكت الجميع بما يقدمه وتوج بتأهل منتخبنا الوطني إلى كأس العالم، وعندما غاب أصبح الجميع يتحدث عنه سواء بالمدج أو الذم، لكن الغريب أن هنالك أشخاصًا يتحدثون وكأنهم أصحاب قرار داخل النادي. حقيقة "عيب".

لكي نغلق على جميع المتطاولين، نواف العقيدي ابن النصر، وسوف يقدم كل ما لديه لخدمة هذا الكيان، ويكفي "إشاعات".