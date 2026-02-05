Goal.com
مباشر
Matthias Jaissle Ahli Ivan Tony Mahrez GFX GOAL ONLYGOAL AR
أحمد فرهود

اجتماع "شُورى" يطلق الوحش: الأهلي سيتحكم في الميركاتو.. رياض محرز "الضحية" وخطط الهلال وكريستيانو رونالدو مهددة

الأهلي مُقبل على مرحلة تاريخية في الفترة القادمة..

بينما تنشغل أندية السعودية، بوضع خطط ترميم صفوفها؛ يبدو أن النادي الأهلي سيتجاوز حدود المنافسة التقليدية، ويتحوّل من مشارك في سوق الانتقالات، إلى "مهندس" يصيغ ملامح الميركاتو في 2026 و2027.

نعم.. الأهلي الذي اشتكى من عدم حصوله على دعم رسمي، مثل الثلاثي السعودي الكبير "الهلال، النصر والاتحاد"، منذ إطلاق برنامج الاستقطابات السعودي في 2023؛ سيكون هو "الوحش" الذي يخشاه الجميع في الميركاتو، خلال الفترة القادمة.

وحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز؛ سيتحصل الأهلي على الحصة الأكبر من الدعم المالي الرسمي، في صيفي 2026 و2027.

الجماز قال في تصريحات لبرنامج "ملاعب مع فيصل الجفن": "أنا كنتُ من بين القلائل الذين تشرفوا بحضور اجتماع وزيري الرياضة والإعلام، في جزيرة شُورى بالبحر الأحمر".

وكشف الجماز عن أن هذا الاجتماع ذكر بـ"الأرقام"، الدعم المالي الرسمي لكل نادٍ في دوري روشن السعودي؛ مشددًا على أن الأهلي سيتحصل على الحصة الأكبر في 2026 و2027، بالفعل.

وأضاف الإعلامي الرياضي: "لستُ مخولًا بذكر المبلغ؛ لكن ما أستطيع قوله.. أنه بنهاية عمل برنامج الاستقطابات في صيف 2027، سيكون الرباعي الكبير قد تحصل على نفس الأرقام تقريبًا من الدعم - على مدار 4 سنوات -".

ونحن من ناحيتنا سنستعرض في السطور القادمة؛ كيف سيتحوّل الأهلي إلى "الرقم الصعب" في الميركاتو، وكيف سيؤثر ذلك على نجوم الفريق الحاليين والأندية المنافسة..

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    النجوم الأجانب.. نظرة عامة إلى "الوضع التعاقدي" لمحترفي الأهلي

    يمتلك عملاق جدة الأهلي بقيادة المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، 12 محترفًا أجنبيًا في الوقت الحالي؛ من بينهم 8 فوق السن و2 "مواليد"، مع اسمين مسجلين في قائمة فريق 21.

    * أجانب الأهلي في الموسم الحالي 2025-2026:

    - حراسة المرمى: السنغالي إدوارد ميندي.

    - قلب الدفاع: البرازيلي روجر إيبانيز والتركي ميريح ديميرال.

    - ظهير أيسر: البلجيكي ماتيو دامس.

    - وسط ميدان: الإيفواري فرانك كيسييه والثنائي الفرنسي إنزو ميلوت وفالنتين أتانجانا.

    - جناح هجومي: الجزائري رياض محرز والثنائي البرازيلي ويندرسون جالينو وماتيوس جونسالفيس.

    - قلب هجوم: الإنجليزي إيفان توني والبرازيلي ريكاردو ماتياس.

    وإذا نظرنا إلى كل هذه الأسماء؛ سنجد أن لاعبًا واحدًا فقط سينتهي عقده مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم صيف 2026، وهو كيسييه.

    وأكدت العديد من التقارير المحلية والعالمية، أن كيسييه في طريقه للرحيل عن الأهلي بنهاية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك لرغبته في العودة للملاعب الأوروبية، وخاصة الدوري الإيطالي.

    أما باقي محترفي الفريق الأهلاوي؛ فستنتهي عقودهم بداية من صيف عام 2027، فيما فوق.

    مثلًا.. محرز وإيبانيز وجونسالفيس تنتهي عقودهم في 2027؛ بينما كل من ميندي وأتانجانا وميلوت وجالينو وتوني، يرتبطون بالأهلي حتى 30 يونيو 2028.

    وبخصوص ديميرال ودامس فعقوديهما ممتدة حتى صيف 2029؛ في الوقت الذي وقع فيه ريكاردو إلى 30 يونيو 2030.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Ahli : AFC Champions League Elite Semi FinalGetty Images Sport

    صيف 2026.. 5 صفقات عالمية محتملة في بداية الثورة الأهلاوية

    بعد استعراض الوضع التعاقدي لأجانب عملاق جدة الأهلي؛ يجب التطرق الآن إلى ما ذكره الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، بخصوص حصول الراقي على الحصة الاكبر من الدعم في 2026 و2027.

    بالطبع.. حصول الأهلي على مبلغ مالي ضخم؛ سيسمح له بـ"الإحلال والتجديد" في صفوفه، خلال الفترة القادمة.

    وكما ذكرنا؛ هُناك اسم بات من شبه المؤكد رحيله عن صفوف الفريق الأهلاوي صيف 2026، وهو متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسييه.

    لكن أيضًا.. توجد الكثير من الأسماء الأجنبية، التي لم تفد فريق الأهلي الأول لكرة القدم بالشكل المنتظر؛ وبالتالي بات الاستغناء عنهم أمرًا ملحًا للغاية، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الظهير الأيسر البلجيكي ماتيو دامس.

    * ثانيًا: متوسط الميدان الفرنسي إنزو ميلوت.

    * ثالثًا: الجناح البرازيلي ماتيوس جونسالفيس.

    وينضم إلى هذا الثلاثي، المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس الذي انتقل إلى الأهلي من النادي المحلي إنتر ناسيونال في يناير 2026؛ ولكنه لم يُشارك سوى في 7 دقائق فقط ضد الأخدود، ثم اختفى تمامًا.

    وبالتالي.. نحن أمام إمكانية رحيل 5 أسماء أجنبية عن الأهلي، في صيف عام 2026؛ وهم "دامس، كيسييه، ميلوت، جونسالفيس وريكاردو"، مع التعاقد مع خمس صفقات عالمية بديلة.

  • Como 1907 vs Al-Ahli - Como CupGetty Images Sport

    رياض محرز.. الضحية الأكبر المحتملة لـ"ثورة" النادي الأهلي

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ قد يكون النجم الجزائري رياض محرز، أحد ضحايا ثورة النادي الأهلي المرتقبة، في 2026 و2027.

    وأساسًا.. لا خلاف على قيمة محرز الكبيرة؛ ودوره في إعادة الأهلي إلى منصات التتويج مجددًا، وخاصة عندما اعتلى عرش دوري أبطال آسيا "النخبة" 2024-2025.

    إلا أن تقدم اللاعب في العمر - على مشارف الـ35 -، إلى جانب تذبذب مستواه مؤخرًا؛ يجعل إمكانية الاستغناء عنه في صيف 2026 أو في 2027 بعد نهاية عقده، أمرًا واردًا للغاية.

    ولا ننسى أن مصادر أهلاوية ذكرت هذا الأمر لصحيفة "الشرق الأوسط"؛ حيث نفت وقتها الشائعات التي ترددت بشأن تجديد عقد محرز، مؤكدة أن هُناك تقييم مستمر لحالة اللاعب الفنية والبدنية قبل اتخاذ القرار.

    وإذا وجد الأهلي فرص أفضل في السوق، مع إمكانية التعاقد مع اسم عالمي كبير بدلًا منه؛ قد تنتهي فصول قصة النجم الجزائري بقميص الراقي، سواء في 2026 أو صيف 2027.

    * أرقام رياض محرز مع النادي الأهلي:

    - مباريات: 103.

    - دقائق: 8.950.

    - مساهمات تهديفية: 78.

    - أهداف: 34.

    - تمريرات حاسمة: 44.

    وعلى النقيض.. تبدو أسماء أخرى مثل "الإنجليزي إيفان توني، البرازيلي روجر إيبانيز، التركي ميريح ديميرال والسنغالي إدوارد ميندي"؛ مرشحين للاستمرار فترة أطول مع الفريق الأهلاوي، إذا واصلوا على نفس مستواهم الرائع.

  • Simone Inzaghi Salem Al Dossary Jorge Jesus Cristiano Ronaldo Hilal NassrGetty

    وحش الميركاتو.. الأهلي قد يدمر خطط الهلال وكريستيانو رونالدو

    أخيرًا.. لابد أن نتحدث عن أن منح النادي الأهلي الحصة الأكبر من الدعم، في صيفي 2026 و2027؛ قد يؤثر على خطط الهلال، بالإضافة إلى عملاق الرياض الآخر النصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو.

    ومن المعروف أن الهلال بات على أعتاب انتقال ملكيته بالكامل، إلى عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال؛ بينما رونالدو الذي ينتهي عقده مع النصر في 2027، يضغط بقوة على المسؤولين السعوديين لتدعيم الفريق الأصفر في الميركاتو الصيفي القادم.

    وأساسًا.. قيل إن برنامج الاستقطابات السعودي يخطط لجلب أكثر من اسم عالمي، في صيفي 2026 و2027 تحديدًا؛ أي قبل نهاية عمله رسميًا، حسب الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز.

    من بين هذه الأسماء؛ البرازيلي فينيسيوس جونيور "ريال مدريد"، المصري محمد صلاح "ليفربول"، البولندي روبرت ليفاندوفسكي "برشلونة"، الفرنسي عثمان ديمبيلي "باريس سان جيرمان"، البرتغالي برونو فيرنانديش "مانشستر يونايتد" وغيرهم الكثير.

    ومعظم هذه الأسماء تحظى باهتمام من الهلال والنصر بالفعل؛ إلا أن حصول النادي الأهلي على الحصة الأكبر من الدعم الرسمي صيفي 2026 و2027، قد يجعل له الأولوية لضم الأفضل من بينهم.

    لذلك.. قد نجد بعض الأسماء التي كانت مرشحة سابقًا، لارتداء قميص الهلال أو النصر؛ تُمثّل العملاق الجدّاوي، في النهاية.

    ومن هُنا نستطيع القول إن اجتماع "جزيرة شُورى"؛ أطلق وحش الميركاتو الجديد النادي الأهلي، خاصة مع ضمان الفريق المشاركة في كأس العالم للأندية - بالنظام الجديد - عام 2029.

0