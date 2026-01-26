Getty
كانت تعمل في سجن .. رئيس مارسيليا: استشرت والدتي قبل ضم جرينوود!
جرينوود يتألق مع مارسيليا بعد انتقاله مقابل 27 مليون جنيه إسترليني
خلال فترة لعبه مع الشياطين الحمر، واجه جرينوود اتهامات بمحاولة الاغتصاب والاعتداء. تم إسقاط هذه التهم في فبراير 2023، مما سمح له باستئناف مسيرته الاحترافية.
استمتع بفترة إعارة مثمرة في إسبانيا مع خيتافي خلال موسم 2023-24، مما سمح له بالانتقال إلى مارسيليا مقابل 27 مليون جنيه إسترليني (37 مليون دولار).
أنهى جرينوود موسمه الأول في فرنسا بفوزه بجائزة الحذاء الذهبي للدوري الفرنسي إلى جانب نجم باريس سان جيرمان عثمان ديمبيلي.
سجل 42 هدفًا في 64 مباراة، مما جعل مارسيليا يجد قيمة مقابل المال في الصفقة التي أبرمها. ومع ذلك، كانوا على دراية بالضجة التي ستثيرها صفقة انتقال جرينوود عند الدخول في مفاوضات مع مانشستر يونايتد، عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز.
رئيس مارسيليا: تحدث مع والدة اللاعب قبل التعاقد مع جرينوود
أخبر لونجوريا صحيفة "تيليغراف" أنه تحد مع والدته بيجونا قبل التوقيع على صفقة جرينوود: "بالنسبة لي، من الصحيح التحدث عن الأمر بصراحة. إن خلق المحرمات في الحياة ليس أمراً إيجابياً أبداً. بالنسبة لنا، كانت هذه فرصة سوقية ضخمة من منظور رياضي، حيث قمنا بتحليل ما حدث بالفعل بعناية فائقة".
وأكمل: "في هذه الحالة، بعد إجراء التحريات اللازمة والحصول على جميع المعلومات - وهذه هي المرة الأولى التي أتحدث فيها عن هذا الأمر - اتصلت بوالدتي بعد الحصول على جميع المعلومات وسألتها: "ما رأيك، بعد أن عرفت كل الموقف؟" ووالدتي، التي كانت تعمل في نظام السجون في إسبانيا، الذي يتميز بنموذج مبتكر للغاية - وقد حصلت على ميدالية الدولة تقديراً لعملها - سألتها، بعد أن حصلت على كل هذه المعلومات: "ماذا كنتِ ستفعلين لو كنتِ مكاني؟" فقالت لي: "افعلها". بعد أن حصلت على كل المعلومات".
وأتبع: "كان ذلك مهمًا لأنني أردت شخصًا لا يملك دافعًا رياضيًا، لأن الموهبة موجودة، وأن دافعها الوحيد هو مصلحة ابنها. كرجل، وليس كرئيس. وبالنسبة لي، كان من المهم جدًا أنها قالت لي، بعد معرفتها بكل هذا، "افعلها".
الرد على الانتقادات الموجهة إلى العملية
وتابع حديثه عن الانتقادات التي أثارتها هذه الصفقة البارزة قائلاً: "بالنسبة لي، عندما تكون لديك المعلومات الكاملة، تتعامل مع الأمر بشكل طبيعي. كما أفعل معك الآن. لأن هذا هو الأهم – أن تعيش حياتك بشكل طبيعي. تعامل مع الأمر".
وواصل: "نعم، أعلم أن هناك انتقادات. أعلم أن الوضع، في كثير من الأحيان، قد يضر بالسمعة. لكن، أكرر، إذا كنت تعتقد أنك تتخذ القرار الصحيح، مع المستوى الصحيح من المعلومات، ومن منظور إنساني أيضًا، لأن ماسون، إنه فتى طيب، حقًا. منذ ذلك الوقت، أنام ليلاً بهدوء".
بشأن حق جرينوود في المضي قدمًا في حياته، قال لونجوريا: "أنا لست من النوع الذي يصدر أحكامًا دون معرفة كل شيء ودون أخذ جميع العناصر المختلفة في الاعتبار. كما أن الأمر لا يتعلق بقول "لا يهمني ما يحدث خارج كرة القدم". هذا ليس صحيحًا."
أخبار الانتقالات: هل سيغادر جرينوود في عام 2026؟
يعتقد لونجوريا أن جرينوود أصبح "أحد أفضل اللاعبين في العالم". والسؤال الواضح الآن هو: هل يستطيع مارسيليا الاحتفاظ به؟ قال لونجوريا عندما سُئل عن هذا الموضوع، مع إبداء اهتمام من قبل أندية كبرى من جميع أنحاء أوروبا: "نحن سعداء. إنه يؤدي أداءً جيدًا والأرقام والموهبة موجودة. في الوقت نفسه، إذا كنا على وفاق، فهذا أيضًا وقت للتحليل، وكذلك الوضع المالي والنظام البيئي لكرة القدم الفرنسية، مع العلم بجميع الصعوبات".
وختم: "لكنني أعتقد أنه إذا كنا جميعًا متفقين على ماسون، فلا يزال بإمكانه أن يكون له مستقبل هنا. أعتقد أن هذا قد يكون ضروريًا له أيضًا لأننا نرى أن ماسون هذا الموسم ليس ماسون الموسم الماضي. أتوقع أن يستمر في النمو وأود أن أساعده أيضًا، كما تعلمون، ليصبح أفضل كل يوم".
سجل جرينوود 20 هدفًا هذا الموسم في 28 مباراة. وهو يتصدر مرة أخرى قائمة هدافي الدوري الفرنسي، ويرتبط بعقد مع فريق ستاد فيلودروم حتى عام 2029.
سيحصل مانشستر يونايتد على 50 في المائة من أي رسوم يحصل عليها مارسيليا من البيع، على الرغم من أن حجم هذه الفقرة قد يتم تخفيضه قبل فترة الانتقالات الصيفية في عام 2026.
