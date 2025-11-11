FBL-ESP-LIGA-BARCELONA-GIRONAAFP
"أبلغناهم على الفور" .. برشلونة يدافع عن نفسه بعد ثورة الاتحاد الإسباني ضده بسبب جراحة يامال!

النادي الكتالوني ينفي تهمة التجاهل عن نفسه

أكد نادي برشلونة، أنه قام بإبلاغ الاتحاد الإسباني على الفور بكافة التفاصيل الخاصة بتطور حالة الجناح الشاب لامين يامال، وسط حالة من الغضب بعد استبعاده من المنتخب الوطني.

وكان الاتحاد الإسباني قد أعرب عن غضبه الشديد من خضوع اللاعب إلى إجراء جراحي بسيط، تسبب في عدم ظهوره بقائمة إسبانيا للمشارك في مباراتي جورجيا وتركيا في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان الاتحاد قد أصدر بيانًا شديد اللهجة لانتقاد برشلونة على هذا الإجراء، وقال إن النادي تصرف بشكل مفاجىء حيث أبلغهم بقرار الجراحة  في الساعة 13:47 من يوم الاثنين 10 نوفمبر، وهو يوم بدء المعسكر التدريبي الرسمي مع المنتخب الوطني، رغم خضوع يامال لعملية بالترددات الراديوية لعلاج ألم في العانة خلال صباح اليوم نفسه.

    كيف رد برشلونة؟

    مصادر من داخل النادي الكتالوني، قالت لصحيفة "موندو ديبورتيفو" إن الاتحاد الإسباني كان على علم بآخر تطورات حالة النجم الشاب، وتم إخباره على الفور بقرار الجراحة.

    وأشار النادي إلى أنه استشار الطبيب البلجيكي إرنست شيلدرز، وهو أخصائي مرموق ومن أهم الشخصيات في التعامل مع مثل هذه الحالات.

    ووفقًا لبرشلونة، فإن الطبيب زار النادي يوم أمس الإثنين، 10 نوفمبر، بعد فوز الفريق على سيلتا فيجو في الدوري الإسباني، وتم تقييم الأمر واتخاذ القرار الأنسب لمصلحة اللاعب.

    وعلى الرغم من مخاطر تأخر عملية التعافي، إلا أنه تم الاتفاق مع الطبيب واللاعب نفسه على الخضوع للعلاج بالترددات الراديوية، للتخلص من المشكلة بشكل نهائي.

  • تم إبلاغهم على الفور

    وشدد برشلونة في رده، على أنه تم إبلاغ الاتحاد بالأمر على الفور بعد اتخاذ القرار النهائي من الجهاز الطبي في النادي، وأخبروا المسؤولين بأن العلاج يتطلب فترة من الراحة والمتابعة الدوري.

    ونفى النادي تهمة التجاهل الموجهة له، قائلًا إنه تصرف بمسؤولية وقام بالتنسيق مع كافة الجهات واللاعب نفسه، من أجل الهدف الأهم وهو ضمان تعافيه من المشكلة التي لازمته منذ بداية هذا الموسم.

    المزيد عن إصابة لامين يامال

    يُعاني النجم الإسباني من آلام في العانة تؤثر سلبًا على جاهزيته الفنية والبدنية للمباريات، وقد شوهد عدة مرات خلال مباريات برشلونة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وهو يمسك منطقة العانة وسط علامات الألم على وجهه.

    وقد شُخصت حالة يامال بإصابة التهاب العانة المزمن (Pubalgia)، وهي إصابة مزمنة في منطقة الفخذ ناتجة عن تمزق في الأنسجة المحيطة. وتتطلب هذه الحالة إدارة دقيقة لتجنب تفاقم الإصابة أو تعرض اللاعب لانهيارات جسدية متكررة.

    بحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تواصل النادي الكتالوني مع الطبيب البلجيكي المذكور الذي يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث سبق له علاج أكثر من 3000 حالة مشابهة لدى رياضيين محترفين، خصوصًا في كرة القدم وكرة السلة.

    وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه قد تم التنسيق مع هذا الطبيب البلجيكي من خلال الدكتور برونا، طبيب الفريق الأول في برشلونة، والذي يتولى متابعة حالة يامال عن كثب.

    وقد جاءت نتائج تقييم الطبيب البلجيكي إيجابية، حيث أكد أن حالة يامال جيدة، وأن البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي في برشلونة، سواء من حيث الإعداد البدني أو العلاج الطبيعي، يسير في الاتجاه الصحيح، كما أشار إلى أن تقدم اللاعب في التعافي يُعد مرضيًا حتى الآن.

    ولكن تلك الخطوة تسببت في موجة من الغضب العارم في إسبانيا، استمرارًا للأزمة التي أثيرت مؤخرًا بين لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني، وهانز فليك المدير الفني لبرشلونة، حيث شهدت الفترة الماضية تصريحات من الطرفين لانتقاد طريقة التعامل مع اللاعب الشاب.

  • هل سيلعب يامال في مونديال 2026؟

    كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم  يعتقد أن الأزمة المتعلقة باللاعب الشاب لامين يامال قد انتهت، حيث صرح المدرب دي لا فوينتي بعد استدعائه مجددًا "أعتقد أنه في حالة ممتازة. مدربه قال إنه جاهز للعب. إنه يعود ليصبح اللاعب الذي عرفناه دائمًا، ونحن نحتفل بذلك. سيبقى معنا طالما رأينا ذلك مناسبًا."

    وأضاف "من مشاهدة المباراة مؤخرًا، يامال لائق للعب. لدينا مباراتان مهمتان جدًا ونحتاج إلى تقديم أفضل تشكيلة. هذه المباريات حاسمة لتأهلنا لكأس العالم، والرهانات ضخمة، ونريد أفضل لاعبينا معنا."

    وقد شارك يامال كامل الـ90 دقيقة في ثلاث من آخر أربع مباريات لبرشلونة، وسجل أهدافًا في ثلاث مباريات متتالية، لكنه لن يضيف إلى رصيده من 23 مشاركة دولية في الوقت الحالي.

    ويأمل المنتخب الإسباني في تأمين التأهل لكأس العالم 2026 خلال مواجهة جورجيا يوم السبت. ورغم النزاع المستمر بين برشلونة و، من المتوقع أن يكون أحد أكثر المواهب إثارة في العالم حاضرًا في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الصيف المقبل.