جدول مباريات ومجموعة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب الألماني، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق اللقب الخامس في المونديال بعد أن حقق اللقب في 4 مناسبات سابقة في 1954 و1974 و1990 و2014.

ويهدف المنتخب الألماني، إلى إزالة الذكريات المؤلمة في آخر نسختين حيث خرج منهما من الدور الأول ولم يعبر من المجموعات.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، وجدول مباريات المانشافت والقنوات الناقلة.