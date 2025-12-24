Niclas Fullkrug Spain Germany World CupGetty
أحمد مجدي

جدول مباريات ومجموعة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم المانشافت في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب الألماني، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تحقيق اللقب الخامس في المونديال بعد أن حقق اللقب في 4 مناسبات سابقة في 1954 و1974 و1990 و2014.

ويهدف المنتخب الألماني، إلى إزالة الذكريات المؤلمة في آخر نسختين حيث خرج منهما من الدور الأول ولم يعبر من المجموعات.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026، وجدول مباريات المانشافت والقنوات الناقلة.

  • مجموعة ألمانيا في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة منتخب ألمانيا في المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانب المانشافت، كلًا من منتخبات كوراساو والإكوادور وكوت ديفوار.

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1ألمانيا00000000
    2الإكوادور00000000
    3كوت ديفوار00000000
    4كوراساو00000000
    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

  • جدول مباريات منتخب ألمانيا في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    ألمانيا - كوراساوالأربعاء 14 يونيو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		-إن آر جي
    ألمانيا - كوت ديفوارالأربعاء 21 يونيو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		-بي إم أو فيلد
    الإكوادور - ألمانياالإثنين 26 يونيو 2026
    00:00 السعودية، 01:00 الإمارات    		-ميتلايف

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0