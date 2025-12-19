portugal-bruno-fernandes-cristiano-ronaldo(C)Getty Images
أحمد مجدي

جدول مباريات ومجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم البحّارة في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يمتلك المنتخب البرتغالي تاريخًا أقل من المتوقع المونديال، حيث كان أفضل إنجاز حققه منتخب سيليساو أوروبا أو "البحّارة" هو المركز الرابع في نسخة 2006.

ويطمح البرتغاليون بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو إلى تحقيق الإنجاز الأهم على الصعيد الكروي مع مدرب سبق له أن أبلى البلاء الحسن في المونديال وهو الإسباني روبرتو مارتينيز.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026، وجدول مباريات السيليساو الأوروبي في البطولة والقنوات الناقلة.

  • مجموعة منتخب البرتغال في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة المنتخب البرتغالي في المجموعة الحادية عشرة التي تضم إلى جانب البحارة، كلًا من منتخبات أوزبكستان وكولومبيا والمتأهل من الملحق القاري الأول (جامايكا - الكونغو الديمقراطية - كاليدونيا الجديدة).

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1البرتغال00000000
    2أوزبكستان00000000
    3كولومبيا00000000
    4المتأهل من الملحق القاري الأول (جامايكا - الكونغو الديمقراطية - كاليدونيا الجديدة)00000000
  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب البرتغال في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

  • جدول مباريات منتخب البرتغال في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    البرتغال - المتأهل من الملحق القاري الأول

    الأربعاء 17 يونيو 2026

    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات

    		-إن آر جي
    البرتغال - أوزبكستانالثلاثاء 23 يونيو 2026
    21:00 السعودية، 22:00 الإمارات    		-إن آر جي
    كولومبيا - البرتغالالأحد 28 يونيو 2026
    03:30 السعودية، 04:30 الإمارات    		-هارد روك

