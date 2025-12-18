جدول مباريات ومجموعة منتخب الأردن في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يدخل منتخب الأردن البطولة للمرة الأولى في تاريخ النشامى مصدقين على مشروع كروي طموح ليس وليد اللحظة، ويواصل الأردنيون التطور بناء عليه.

لذلك يطمح المنتخب الأردن أن تكون نسخة 2026 بقيادة جمال السلامي مفتاحًا لكتابة تاريخ جديد في المعترك العالمي.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة الأردن في كأس العالم 2026، وجدول مباريات النشامى والقنوات الناقلة.