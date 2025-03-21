جدول مباريات ومجموعة مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات مصر في كأس أمم إفريقيا 2025 وما هي مجموعة الفراعنة في الحدث القاري الأبرز؟

تبدأ منافسات كأس أمم إفريقيا 2025 بحسب ما قررته قرعة البطولة في المغرب، وذلك يوم الأحد 21 ديسمبر 2025.

زادت شعبية أمم إفريقيا في السنوات الأخيرة مع زيادة محترفي القارة السمراء في الدوريات الأوروبية، وقرار عدد من اللاعبين تمثيل منتخبات بلادهم الأصلية، بعد أن كان السواد الأكبر من اللاعبين في السابق يفضلون تمثيل منتخبات أوروبية وعلى رأسها فرنسا.

نجوم ساطعة أصبحت تشارك في كأس أمم إفريقيا، على غرار أشرف حكيمي نجم ريال مدريد السابق وباريس سان جيرمان الحالي، رياض محرز نجم الأهلي السعودي، وبالطبع الفرعون المصري محمد صلاح نجم ليفربول.

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واستطاع منتخب كوت ديفوار أن يحصد اللقب في النسخة الماضية للمرة الثالثة في تاريخه بعد التغلب على نيجيريا في المباراة النهائية بهدفين لهدف.

وفي هذا التقرير، ينقل لكم جول كل ما يخص النسخة القادمة من كأس أمم إفريقيا، جدول المباريات والمجموعات، القنوات الناقلة وأكثر من ذلك..