جدول مباريات ومجموعة المغرب في كأس العالم 2026

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب المغربي، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تقديم صورة مشرفة في المونديال، بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في النسخة الماضية من البطولة.

وكان المنتخب المغربي، قد نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي، يحقق هذا الإنجاز، وستعمل كتيبة أسود الأطلس، على محاولة تكرار هذا الإنجاز، وستدخل البطولة بمعنويات مرتفعة، بعد الصحوة التي تمر بها الكرة المغربية، في كافة الفئات السنية خلال السنوات الماضية.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة المغرب في كأس العالم 2026، وجدول مباريات أسود الأطلس والقنوات الناقلة.