FBL-WC-2026-CAF-QUALIFIERS-MAR-NGRAFP
بلال محمد

جدول مباريات ومجموعة المغرب في كأس العالم 2026

تعرف على جدول مباريات ومجموعة المغرب في كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والخصوم الذين ينتظرهم أسود الأطلس في البطولة المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك

تقام بطولة كأس العالم في حلتها الجديدة لعام 2026 والتي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لأول مرة بقوام 48 منتخبًا في تاريخ المونديال.

يسعى المنتخب المغربي، المدجج بكوكبة من النجوم إلى تقديم صورة مشرفة في المونديال، بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه في النسخة الماضية من البطولة.

وكان المنتخب المغربي، قد نجح في الوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، كأول منتخب عربي وإفريقي، يحقق هذا الإنجاز، وستعمل كتيبة أسود الأطلس، على محاولة تكرار هذا الإنجاز، وستدخل البطولة بمعنويات مرتفعة، بعد الصحوة التي تمر بها الكرة المغربية، في كافة الفئات السنية خلال السنوات الماضية.

وبعد إجراء قرعة كأس العالم 2026 في ديسمبر 2025، نتعرف على مجموعة المغرب في كأس العالم 2026، وجدول مباريات أسود الأطلس والقنوات الناقلة.

  • مجموعة المغرب في كأس العالم 2026

    أوقعت القرعة منتخب المغرب في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانب، كل من منتخبات البرازيلـ اسكتلندا، وهايتي.

    المركزالمنتخبلعبفازتعادلخسرلهعليهالفارقالنقاط
    1البرازيل00000000
    2المغرب00000000
    3هايتي00000000
    4اسكتلندا00000000
    • إعلان

  • ما القنوات الناقلة لمباريات منتخب المغرب في كأس العالم 2026؟

    تنقل مباريات كأس العالم 2026، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة ستقوم بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

  • جدول مباريات منتخب المغرب في كأس العالم 2026

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    البرازيل - المغربالأحد 14 يونيو 2026،
    01:00 السعودية، 00:00 المغرب    		-ميتلايف
    اسكتلندا - المغربالسبت 20 يونيو 2026،
    01:00 السعودية، 00:00 المغرب    		-جيليت
    المغرب - هايتيالخميس 25 يونيو 2025،
    01:00 السعودية، 00:00 المغرب    		-مرسيدس بنز أرينا

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

0