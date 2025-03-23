جدول مباريات وترتيب مجموعة منتخب المغرب في كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

تعرف على جدول مباريات المغرب في كأس أمم إفريقيا 2025 وما هي مجموعة أسود الأطلس في الحدث القاري الأبرز؟...

مباريات قوية من المنتظر أن تشهدها القارة السمراء في أهم حدث كروي في إفريقيا وهي كأس أمم إفريقيا 2025 والتي تستضيفها المغرب.

المنتخب المغربي، يدخل البطولة بمعنويات مرتفعة فهو صاحب الأرض والجمهور، ويسعى لتحقيق اللقب الغائب عن خزائنه منذ سنوات، خاصة وأن لديه تشكيلة مدججة بالنجوم.

ويستهدف أسود الأطلس مصالحة الجماهير، عقب الخروج من آخر نسخة من البطولة، على يد جنوب إفريقيا، في دور الـ 16 بعد الخسارة بهدفين دون رد.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على جدول مباريات وترتيب مجموعة المغرب في كأس أمم إفريقيا 2025، والقنوات الناقلة.