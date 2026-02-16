Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
UEFA Champions League trophy 2016-17Getty Images
مصعب صلاح

جدول مباريات ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة

كل ما تريد معرفته عن مباريات ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026، الموعد والقنوات الناقلة والفرق المشاركة ..

تبدأ الإثارة الحقيقية لبطولة دوري أبطال أوروبا من الأدوار الإقصائية، وبالتحديد من ملحق دور الـ16 في النظام الجديد حيث تترقب الجماهير حول العالم للتعرف على باقي المتأهلين إلى ثمن نهائي ذات الأذنين.

في النظام الجديد للبطولة في موسم 2025-2026، يبدأ هذا الجزء المثير من ملحق دور الـ16، حيث تأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى مباشرة إلى ثمن النهائي، بينما يتنافس أصحاب المراكز من 9 إلى 24 في ملحق تأهيلي لتحديد الفرق التي ستكمل المشوار إلى الدور الثاني.

ريال مدريد،  باريس سان جيرمان، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد وغيرها من الفرق القوية سوف تضرب موعدًا في مباريات الملحق لننتظر مواجهات مبكرة قوية وجماهيرية.

وفي التقرير الآتي، نتعرف على موعد مباريات ملحق دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 والقنوات الناقلة.


  • ما القنوات الناقلة لدوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    ينقل دوري أبطال أوروبا في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية.

    ويمكن متابعة البث المباشر عن طريق تطبيق TOD TV.

    وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.

    شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

    • إعلان

  • جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 - ملحق دور الـ 16

    أوقعت القرعة العديد من المباريات الصعبة في ملحق ثمن النهائي أبرزها مواجهة بين ريال مدريد وبنفيكا.

    جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2026 والقنوات الناقلة

    وكانت القرعة قد أقيمت يوم 30 يناير 2026 في مدينة نيون السويسرية.

  • جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 - ملحق دور الـ 16 (مباريات الذهاب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    جلطة سراي - يوفنتوسالثلاثاء 17 فبراير 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 رامس بارك
    موناكو - باريس سان جيرمانالثلاثاء 17 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 لويس الثاني
    بوروسيا دورتموند - أتالانتاالثلاثاء 17 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 سيجنال إيدونا بارك
    بنفيكا - ريال مدريدالثلاثاء 17 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 ملعب النور
    كاراباج - نيوكاسل يونايتدالأربعاء 18 فبراير 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 توفيق بهراموف الجمهوري
    كلوب بروج - أتلتيكو مدريدالأربعاء 18 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  يان بريدل
    بودو/جليمت - إنترالأربعاء 18 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		  أسبميرا
    أولمبياكوس - باير ليفركوزنالأربعاء 18 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 كارايسكاكيس

  • جدول مباريات دوري أبطال أوروبا 2025-2026 - ملحق دور الـ 16 (مباريات الإياب)

    المباراةالموعدالنتيجةالملعب
    أتلتيكو مدريد - كلوب بروجالثلاثاء 24 فبراير 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 طيران الرياض ميتروبوليتانو
    باير ليفركوزن - أولمبياكوسالثلاثاء 24 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 باي أرينا
    إنتر - بودو/جليمتالثلاثاء 24 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 جوزيبي مياتزا
    نيوكاسل يونايتد - كاراباجالثلاثاء 24 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 سانت جيمس بارك
    أتالانتا - بوروسيا دورتموند الأربعاء 25 فبراير 2026
    20:45 السعودية، 21:45 الإمارات    		 بيرجامو
    باريس سان جيرمان - موناكوالأربعاء 25 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 حديقة الأمراء
    يوفنتوس - جلطة سرايالأربعاء 25 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 أليانز ستاديوم 
    ريال مدريد - بنفيكاالأربعاء 25 فبراير 2026
    23:00 السعودية، 00:00 الإمارات    		 سانتياجو برنابيو

  • ما موعد مباريات ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

    تبدأ مرحلة الذهاب في ملحق ثمن النهائي يومي الثلاثاء والأربعاء 17-18 فبراير المقبل، على أن تكون جولة الإياب في الأسبوع التالي وتحديدًا يومي 24-25 فبراير.

    ملحق دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2025-2026الموعد
    مباريات الذهاب17-18 فبراير 2026
    مباريات الإياب24-25 فبراير 2026
0